Anđelka iz hit-serije progovorila o osudama okoline zbog odluke o razvodu: "Nitko ne kaže bravo, to je super..."

Anđela Sević Žugić progovorila je o osudama koje je dobivala zbog rastave od bivšeg muža te o ponovnoj udaji za njegovog kuma.

Glumica Anđelka Sević Žugić bila je jedno vrijeme tema javnosti nakon rastave od Darija Prpića te nakon što je odmah zatim uplovila u brak s Markom Žugićem.

Tim je povodom zvijezda serije "Andrija&Anđelka" progovorila o reakcijama ljudi zbog cijele situacije.

"Nitko nije u stilu: "Razvodiš se? To! Bravo, ljubavi, sine, ćero, to je super, znaš...". Naravno da, ovaj, to uglavnom nailazi na reakcije: "Pa, čekaj, polako, stani, razmisli... Je l' si sigurna?", a da ne kažem da najčešće ide: "Jesi ti blesav? Pa, je l' to nama da uradiš?" - rekla je Anđelka za Telcast.

Glumica je nedavno pričala o osudama žena općenito.

"Zašto sam ja raspuštenica, a razvedeni muškarac nije raspuštenko nego zreo čovjek s dvoje djece?", pitala se ona.

"I svi ih obožavaju vidjeti u parku kako se bave djecom, jedna divna slika. Nije to samo ta tema, što je "drugorotka"? Ima ćalaca koji su genijalni roditelji, evo mogu to reći za mog muža. On je toliko posvećen tata, ne mogu reći da su svi dobri po dva sata, ali zašto nemaju oni taj gadan i ružan epitet. Kaži ti meni što sam drugorotka i što to znači? I s druge strane kada kažeš švaler to je kao simpatično, a švalerka nije" poručila je Anđelka svojevremeno za S1 radio.

Glumica ima kćerkicu Čarnu s Markom Žugićem, a iz prvog braka s Dariom Prpićem ima sina Jakšu.

Anđelka i Dario vjenčali su se 2011., razveli 2020. godine, a pisalo se kako je njihovu braku presudila njegova ljubomora.

O bliskosti glumice i njezina sadašnjeg muža Marka Žugića počelo se šuškati otkako su se zajedno pojavili na premijeri filma "Zlatni dečko", gdje ju je on poljubio u glavu i zagrlio, a ona je njihovu zajedničku fotografiju objavila na Instagramu.

Međutim, njihova veza odmah je na početku naišla na osude javnosti zbog toga što su Marko i Anđelkin bivši muž Dario prijatelji i kumovi.

"Želim im svu sreću! Ako se budu vjenčali, mogu im biti i kum. Čak i ako Marko bude htio uzeti moje prezime, nemam ništa protiv"; izjavio je nedavno Anđelkin bivši muž za srpske medije.

