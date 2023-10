Miljenica regije pet mjeseci nakon poroda otkrila tajnu koja se krije iza imena njezine djevojčice: ''Za to ime sam prvi put čula kroz seriju u kojoj sam radila...''

Glumicu Anđelku Stević Žugić, svima još poznatiju kao Prpić, fotografi su ulovili s osmijehom na licu dok je gostovala na jednom događaju u Beogradu, a onda je u emisiji otkrila kako se snalazi u majčinstvu sa svojim drugim djetetom.

Glumica Anđelka Stević Žugić istaknula je fantastičnu liniju samo pet mjeseci nakon poroda, a njezin skupocjeni outfit također je mamio poglede.

Naime, došla je na predstavljanje knjige "Jedini izlaz" koju je napisao Marko Popović.

Na fotografijama je pozirala s osmijehom od uha do uha te ga do kraja događaja nije skidala s lica. Tijekom večeri Anđelka je i sama izrekla nekoliko svojih misli na mikrofon.

Nakon toga, Anđelka je gostovala u jednoj emisiji gdje je otkrila kakvo je kćerkica Čarna dijete i kako se snalazi u majčinstvu sad kad ima dvoje djece.

''Beba za divno čudo spava. Sve je nekako leglo lijepo'', rekla je kroz smijeh.

''Za ime Čarna sam prvi put čula kroz seriju u kojoj sam igrala "Žene sa Dedinja", zapamtila sam kako je to zanimljivo ime. Saznali smo da je dijete djevojčica pa smo išli po spisku, imali smo nekoliko opcija... Čarna je baš lijepo ime. Htjela sam ime koje nije često'', otkrila je.

''Dane provodimo baš lijepo, nije ništa neobično, kao što sve bebe provode vrijeme sa roditeljima. Pelene, mlijeko, kupaj, maži, mazi se, gnjavi i tako... Imamo novu omiljenu pjesmu "Cojle, Manojle". Ima je, jedro je dijete '', dodala je Anđelka pa otkrila da je trudna čak i bolesna glumila.

''Bila sam trudna u seriji! Snimala sam trudna, još na minusu u Beogradu... Trudna i prehlađena!''

Obzirom da sada ima dijete s kumom svog bivšeg muža, Anđelku su stizali razni komentari javnosti, ali ona se na njih ne osvrće te da joj je najvažnije mišljenje njenog supruga.

''Muža, naravno, plus tri prijateljice. To je sveto trojstvo, Anastasija Mandić, Maja Noveljić i Marija Kilibarda. One su sve drugačije, ali pokupim od svake što mi treba, važno mi je sve tri što će reći'', zaključila je.

Inače, glumica je na društvenoj mreži promijenila svoje prezime u Stević Žugić jer se nedavno u tajnosti udala za oca svojeg drugog djeteta, Marka Žugića. Stević je njezino djevojačko prezime, dok je Prpić prezime njezina bivšeg muža.

Iz prvog braka s Dariom Prpićem, Anđelka ima sina Jakšu.

Anđelka i Dario vjenčali su se 2011. godine, razveli su se 2020., a pisalo se kako je njihovu braku presudila njegova ljubomora.

O bliskosti glumice i njezina sadašnjeg muža Marka Žugića počelo se šuškati otkako su se zajedno pojavili na premijeri filma "Zlatni dečko", gdje ju je on poljubio u glavu i zagrlio, a ona je njihovu zajedničku fotografiju objavila na Instagramu.

Međutim, njihova veza odmah je na početku naišla na osude javnosti zbog toga što su Marko i Anđelkin bivši muž Dario prijatelji i kumovi.

"Želim im svu sreću! Ako se budu vjenčali, mogu im biti i kum. Čak i ako Marko bude htio uzeti moje prezime, nemam ništa protiv"; izjavo je nedavno Anđelkin bivši muž za srpske medije.

