Omiljena domaća tiktokerica prisjetila se najtežih životnih perioda i podijelila svoja iskustva s nama: ''Prala sam i toalet na gradilištima, nikad me nije bilo sram raditi bilo kakav posao''

Meri Goldašić svojim je otvorenim duhom osvojila sve gledatelje ispred malih ekrana, ali njezino je putovanje u MasterChefu završilo. Za naš portal podijelila je svoje dojmove i ponešto o bogatom životnom iskustvu.

Meri Goldašić poznata je hrvatska tiktokerica koja je svoje putovanje u MasterChefu završila u posljednjoj epizodi, na rođendan svoga mlađeg sina Ria.

Iako se borila do kraja, njezina jela ocijenjena su s najmanje bodova, a da su joj djeca nedostajala, nije skrivala te je na kraju priznala: ''Nikad se nisam više veselila kuhanju bolonjeza.''

Show je napustila u suzama, ali ispunjena. Za naš portal otkrila je kako se nakon svega osjeća, ali i ostale tajne svoga uspjeha u svom privatnom životu.

''Osjećaji su mi pomiješani, sretna sam što sam imala priliku doživjeti ovakva iskustva, tužna što napuštam ekipu iz vile i istovremeno u miru, jer napokon idem doma svojoj djeci. Ovdje sam gdje pripadam, jer nisam bila fokusirana na natjecanje i kuhanje, budući da su moje srce i misli bili kod kuće. Veselim se što je ostala ekipa kojoj je ovo zaista na prvom mjestu i koji zaslužuju biti tu'', govori.

''Svaki od članova žirija je imao velik utjecaj na mene i moj napredak, ali moram izdvojiti svog mentora Damira, on je ipak više vremena proveo sa mnom, kao članom svog tima. Da sam birala, bolji žiri ne bih izabrala, zaista su nas znali opustiti, a i naučiti'', priznaje Meri.

Sa svima se u kući dobro snašla, a favorita, govori, nema.

''Nemam favorita, zaista su mi svi dragi i mislim da je ovo fer igra, gdje onaj tko je prethodno imao znanja i iskustva možda sporije uči, a netko tko je tek ušao u kuhinju brže uči. Sve se to u kuhinji MasterChefa mijenja iz tjedna u tjedan i vrlo je nepredvidivo. Nema pravila, neka pobjedi najbolji.''

''Izraz kojim bi najbolje mogla opisati svoje putovanje MasterChefu jest - intenzivno. U privatnom životu vrlo sam osjećajna, ali ne plačem često. U MasterChefu sam plakala svaki dan, zbog čega sam dobila i nadimke Cimzdravko i Plačko. Svaka emocija koju u vili i kuhinji MasterChefa doživite stoput je jača od one u vanjskom svijetu. Tako je i smijeh bio najglasniji, kao i tuga, ali i ljutnja. Uživala sam u svakom trenutku natjecanja i za mene je ovo bila predivna i najzabavnija priča'', priča nam iskreno.

A zašto se odlučila na prijavu u MasterChef?

''U MasterChef sam se odlučila prijaviti jer obožavam kuhati. Mislim da ne znam koliko bih voljela znati, a gdje ćeš bolje naučiti nego pod pritiskom, pred očima nacije. Uvijek sam voljela isprobavati nove stvari i ovo je zasigurno bilo na mojoj listi želja'', priznaje.

U svome predstavljanju Meri je istaknula kako bi u budućnosti voljela imati svoj restoran u kojem bi samo ona radila, a da se to ostvari, ovakva biste jela pronašli na njezinu meniju.

''Voljela bih se fokusirati na sezonske i domaće sastojke, vegetarijanski i nutritivno bogat meni, jer i sama ne jedem meso, a na meniju bi bilo tek nekoliko specijaliteta, koje bih nastojala sezonski izmijeniti, ovisno o dostupnosti svježih namirnica.''

Merina baka na svom je radnom mjestu bila šefica kuhinje, a o njoj ova simpatična žena ima samo riječi hvale.

''Baka je imala najveći utjecaj na mene tijekom života jer sam s njom provodila najviše vremena. Znatiželja da naučim pripremati njezina jela na kojima sam odrasla i koje do današnjeg dana ona priprema mojoj obitelji i meni pokrenula je tu ljubav koju sada imam prema kuhanju.''

S obzirom na to da je na TikToku vrlo uspješna i prati je više od 100 tisuća ljudi, zanimalo nas je bi li odabrala društvene mreže ili kuhanje, kada bi morala odabrati samo jedno.

''Kad bi baš morala odabrati, birala bih društvene mreže. Volim kuhati, ali imam i drugih interesa i još mnogo stvari koje mogu ponuditi ljudima koji me prate. Kuhinja i društvene mreže idu savršeno jedno s drugim jer bez dobrog marketinga nema ni prodaje. Danas svaki bolji ugostiteljski objekt drži do svog imidža na društvenim mrežama jer su se navike ljudi napretkom tehnologije promijenile. Svi volimo prije odlaska na novo mjesto proviriti na Instagram i vidjeti fotografije drugih ljudi na toj lokaciji, stoga je uvijek bolje neko vrijeme u danu posvetiti i društvenim mrežama ako ste vlasnik ili vlasnica restorana'', smatra Meri.

Rođena je u Šibeniku, živjela je i u ostalim dijelovima Hrvatske, ali i u Danskoj i Švedskoj, ali jedno mjesto ipak joj je najdraže.

''Šibenik je moj rodni grad, kojem se uvijek vraćam i u kojem provodim praznike sa svojom obitelji. Ne drži me mjesto i budući da sam se selila u prosjeku jednom u dvije godine, naučila sam da je dom tamo gdje su moja djeca i moj suprug. Iako, moram priznati da me se Kopenhagen dojmio najviše te kad bi to situacija dopuštala, opet bih se vratila u Dansku. Njihov se mentalitet najviše poklapa s mojim uvjerenjima, otvoreni su, vole različitosti, za svakog možete pronaći nešto, a ekonomija je izvrsna. Uz sve različitosti, naravno, dolazi i bogatija gastronomska ponuda iz svjetskih kuhinja, u čemu sam najviše uživala'', priznala je.

Otkrila nam je i što je sve radila prije nego se počela baviti društvenim mrežama.

''Radila sam od četrnaeste godine, razne poslove. Počela sam s ocem u njegovu restoranu, konobarila sam dugi niz godina, bila sam i poslovođa tri godine u japanskom restoranu u Kopenhagenu, a u vrijeme osobne financijske krize čak sam i prala toalet na gradilištima. Nakon selidbe u Švedsku suprug i ja smo donijeli odluku da je vrijeme da se posvetim struci jer sam diplomirala marketing i komunikacije. Zaposlila sam se u odličnoj IT firmi u Stockholmu i mjesec dana nakon što sam rodila mlađeg sina otvorila svoj webshop. Financijska neovisnost mi je, kao ženi, najbitnija i nikad me nije bilo sram raditi bilo kakav posao'', govori odlučno.

Sudeći po njezinim videozapisima na društvenim mrežama, vrlo je britka na jeziku i iskrena osoba. Evo kako se naučila nositi s negativnim komentarima i reakcijama ljudi na objave.

''Hvala, to je najljepši kompliment koji mogu dobiti. Trudim se biti iskrena jer želim da ljudi koji slične situacije prolaze znaju da nisu sami, da ih ne treba biti sram i da nakon svake kiše dolazi sunce. Svjesna sam da sam osebujna i da ne odgovaram svima, stoga sam od početka očekivala i loše komentare, kao i one dobre. Nije me život mazio, kao i većinu ljudi danas. Imam dosta samopoštovanja zbog svega što sam sama prošla i svih bitki koje sam pobijedila, stoga je nemoguće izbaciti me iz takta ako ste netko koga ja ne poznajem i do koga mi nije stalo. Kad bi ružni komentari dolazili od moje djece, supruga i mog kruga prijatelja, ja bih na tome ozbiljno poradila i zabrinula se, a ovako se uvijek koncentriram na one lijepe i tu energiju usmjeravam u komunikaciju i ostvarivanje odličnog odnosa s ljudima koji vole moj sadržaj'', završava.

Svoje natjecanje dalje nastavlja 17 kandidata, a tko će sljedeći napustiti show, pogledajte u sljedećim epizodama.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Otkazan koncert turbofolk pjevačice u Benkovcu, o svemu se odmah oglasila i ona: ''Moramo nadići događaje za budućnost naše djece, a ne vraćati se unazad i stvarati neugodne situacije''

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 inMagazin Omiljeni Faruk poslije ozbiljnih zdravstvenih problema kaže da ga je humor spasio u najtežim situacijama, a evo i koji je njegov recept za dug brak!