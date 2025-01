Prijave za novi MasterChef su u tijeku, evo zašto možda vi trebate biti novi natjecatelji!

Ako volite kuhati, nemate strah od kamere i dobro znate tko su Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš - vrijeme je da pošaljete prijavu za 8. sezonu MasterChefa!

U tijeku su prijave za novu sezonu MasterChefa!

Iza nas je još jedna uspješna sezona u kojoj je pobjedu odnio Ante Vukadin, a ako mislite da biste vi mogli ponijeti titulu MasterChefa u osmoj sezoni, ali vam nedostaje malo motivacije za pobjedu, pronaći ćete je u ostatku teksta.

Kandidate iz prošle sezone na prijavu je ponukalo puno toga, ali jedno je sigurno – ulazak u MasterChef bila im je najbolja odluka u životu.

''Oni koji se žele prijavit na MasterChef, ali još nisu skupili mu*a, kako se to kaže, neka samo to naprave jer je to iskustvo koje ću pamtiti cijeli život'', poručuje vam Tin Rubinić koji je u MasterChef ušao sa samo 19 godina.

''Moj savjet je, tko god voli kuhanje, a ne boji se kamere, kreni!!! Prijavi se, vjerujte mi, MasterChef zaista mijenja živote. To možete saznati samo ako probate'', kaže Eni Đorđević.

Sergio David Varela Ramirez za one koji se dvoume ima i mudar savjet.

''Morate puno čitati, morate biti strpljivi i stvarno željeti kuhati!''

Ivana Božac u MasterChef je ušla sa svojim partnerom Morisom Vareškom, a planirate li se vi prijaviti s partnerom ili sami, Ivana poručuje:

''Nemojte oklijevati jer nemate što izgubiti, već suprotno - bit ćete bogatiji za jedno veliko iskustvo.''

"⁠Svima koji se odluče za prijavu na MasterChef savjetujem da se ne boje, da budu svoji bez obzira na moguće komentare. Svatko od nas ima svoje razloge i snove, a ako je jedan od tih snova MasterChef, neka ne čekaju, već neka naprave prvi korak prema ostvarenju sna!" zaključila je Anamaria Šimićak.

Petar Marić dodaje i kako nije sve u kuhanju.

''Ako razmišljate o prijavi na MasterChef, budite spremni na izazove! Ovaj show nije samo o kuhanju, već i o strasti, odricanju i učenju. Svaka vrata koja se zatvore donose nova, a ova avantura može vam pružiti nevjerojatna iskustva. Iskoristite svaki trenutak, učite, rastite i budite najbolja verzija sebe!''

Neki kandidati bi ovo iskustvo i ponovili.

''Svima bih poručio da ne razmišljaju puno već da se prijave, nevjerojatno dobro iskustvo u kojem mogu dosta toga naučiti. Ja da mogu, ponovno bih se prijavio!'' rekao je Sead Bojić.

Stoga, izađite iz zone komfora, razmislite o svojem najboljem receptu za audiciju i pošaljite prijavu na službene stranice Nove TV.

MasterChef pehar može biti baš vaš, a ako i ne osvojite titulu, možda vas u novoj sezoni čeka nešto drugo, baš kao što je to doživjela i Sanja Cukon.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Naš bivši rukometaš danas ima potpuno drukčiji imidž od onog po kojem ga pamtimo!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Golišavi prizori poznatog Hrvata dokaz su da se puno promijenio otkad ga ne gledamo na TV-u

Pogledaji ovo Celebrity Objavljen je službeni portret Melanije Trump, a svi gledaju u detalj u pozadini!

Pogledaji ovo Celebrity Boris Rogoznica bori se s problemom koji muči mnoge muškarce, no on je za sebe našao rješenje!

Pogledaji ovo Celebrity Jakov Kitarović pozirao u društvu legende, ali bez supruge Kolinde na vidiku!

Pogledaji ovo Celebrity Dalibor Petko razveselio fanove fotkom s članovima obitelji koje inače ne pokazuje!