Tin Rubinić nakon ispadanja iz MasterChefa ima zanimljivu viziju: ''Stari Porsche na Učki, bazga i...''

Tin Rubinić je zbog trenutka nepažnje napustio MasterChef, a otkrio nam je i tko mu je bio najveća podrška i gdje se vidi za nekoliko godina.

Tin Rubinić napustio je MasterChef nadomak velikog finala. Zbog trenutka nepažnje izvukao je deblji kraj.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Na njegovom putu u našoj kulinarskoj emisiji najveća podrška bila mu je obitelj.

''Na njih znam da mogu računati čak i kada je najteže'', rekao nam je.

Pitali smo ga i gdje se vidi za nekoliko godina.

''Vidim se u starom Porscheu 911 na Učki kako berem bazgu i šipak za proizvodnju sokova'', objasnio nam je.

A koji savjet bi dao svima onima koji razmišljaju o prijavi na MasterChef?

''Oni koji se žele prijavit na MasterChef, ali još nisu skupili mu*a, kako se to kaže, neka samo to naprave jer je to iskustvo koje ću pamtiti cijeli život'', zaključio je.

Pred nama je u ponedjeljak veliko finale u kojem se za titulu MasterChefa natječu Sanja Cukon i Ante Vukadin.

