Srpska folkerica jedva je obuzdala raskošne atribute, sve je držao samo crni topić!

Dara Bubamara zapjevala je u Areni Zagreb. Za ovaj koncert odlučila se za crnu modnu kombinaciju, a u prvom planu se našao njen dekolte.

Dara Bubamara u četvrtak je napravila pravi spektakl u zagrebačkoj Areni na Kafanskoj večeri. Osim glasom, sve je oduševila i stasom.

Ova 48-godišnja pjevačica na pozornici se pojavila u crnom odijelu, a nitko nije mogao ne primjetiti njezin raskošan dekolte. Svojim izgledom već godinama oduševljava muškarce diljem Balkana, a tvrdi da joj parira samo jedna naša pjevačica.

"Severina je jedna brutalna žena na vašoj estradi, baš je zgodna za svoje godine", rekla je Dara.

Dara je sigurna i da će nakon njenog nastupa biti isti broj poruka muškaraca na njenim društvenim mrežama.

"Iskreno, oduvijek sam privlačila veliki broj muškaraca i to me ne čudi, očito je to do moje karizme, a ne grudi", kroz šalu je rekla.

Pohvalila se ona i originalnim poklonom kojeg je sinoć dobila u zagrebačkoj Areni, a to je sperma od divljeg, norveškog lososa u krioničkoj epruveti za kozmetičku dubinsku intenzivnu reparaciju.

"Inače sam dobivala ruže, čokolade i plišane mede, ali ovo je nešto najbolje i najkreativnije čime me ikad netko darivao", oduševljeno je rekla Dara.

