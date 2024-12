Zbog Kafanske večeri cijela Arena je pala u trans, a Aca Lukas se nakon nastupa družio s nogometašima

Puna Arena Zagreb u transu zbog narodnjaka: Stoja u lateksu, Dara Bubamara kao kraljica dekoltea dobila spermu od lososa, a Aca Lukas pio s nogometašima

Da Zagreb (ipak) ima narodnjačko srce, pokazala je puna Arena u četvrtak navečer na drugoj Kafanskoj večeri. Svaki dašak atmosfere snimalo je čak 16 kamera u izravnom tv prijenosu za jednu bosansku televiziju, a stotinu konobara imalo je samo jedan zadatak - da grla posjetitelja ne ostanu suha.

Punih devet sati trajao je glazbeni maraton turbofolk hitova u izvedbi osam velikih zvijezda narodnjačke glazbe. Jovan Perišić nazdravio je s publikom pa zapjevao "Rekom bola", "Da zemlja gori", "Fatalna žena" i druge. U uzavreloj atmosferi na pozornicu se potom popela Stoja, koja je u Hrvatskoj poznata po svojim hitovima "Metak", "Potopit ću ovaj splav", "Evropa", "Bela ciganka" i nadimku "Stoja Institucija". Tom prilikom je otkrila i da će novu pjesmu, simboličkog naziva "Institucija", predstaviti nakon Nove godine. Iako mlađe kolegice, dodaje, rade na što više nastupa, Stoja za njih ima poruku.

"Neka se ove mlađe kolegice nadmeću, ali ja sam starija i puna znanja. Većinom su to neiskusne pilićarke, ali ja sam ipak jedna iskusna koka", istaknula je Stoja kazavši kako joj se čini da je u Zagrebu zavladala inflacija budući da se njezina omiljena publika ("fudbaleri") nije baš istaknula s bakšišem po čemu je ona poznata budući da je i dobila nadimak "Institucija" jer su po njoj, tijekom mnogih nastupa, naši nogometaši lijepili novčanice od 500 eura kao svojevrsni trofej.

Hrvatska publika, po njoj, zna što je pravi narodnjak i cijeni tu glazbu pa joj je drago zapjevati na našem terenu. Na pozornici se pojavila u crnom lateksu, sado mazo kombinezonu i zaradila urlike iz publike svojim izgledom, iako je čak u zrelim pedesetima. Priznala je da nema hrvatskog glazbenika s kojim bi snimila duet, jer su joj svi ružni i bezvezni, ali zato je izdvojila jednu pjevačicu.

"Sviđa mi se Alka Vuica jer je luda, puna energije i prej***na pi**a", odgovorila je.

Njezina kolegica Dara Bubamara pohvalila se najoriginalnijim poklonom kojeg je sinoć dobila u zagrebačkoj Areni, a to je sperma od divljeg, norveškog lososa u krioničkoj epruveti za kozmetičku dubinsku intenzivnu reparaciju.

"Inače sam dobivala ruže, čokolade i plišane mede, ali ovo je nešto najbolje i najkreativnije čime me ikad netko darivao", oduševljeno je rekla Dara.

Svojim izgledom i dekolteom već godinama oduševljava muškarce diljem Balkana, a tvrdi da joj parira samo jedna naša pjevačica.

"Severina je jedna brutalna žena na vašoj estradi, baš je zgodna za svoje godine", dodala je Dara koja priprema i veliko iznenađenje za svoje obožavatelje 8. ožujka, a to je novi studijski album.

"Sve ćete saznati, neću vam otkriti imena autora da mi ih drugi ne otmu", kroz smijeh je rekla i dodala:

''Očekujem svoju turneju i nadam se da ću se opet družiti sa Zagrepčanima, ali prvi put uskoro na svom solističkom koncertu''.

Dara je sigurna i da će nakon njenog nastupa biti isti broj poruka muškaraca na njenim društvenim mrežama.

"Iskreno, oduvijek sam privlačila veliki broj muškaraca i to me ne čudi, očito je to do moje karizme, a ne grudi", kroz šalu je rekla.

Nakon Dare, publiku je na kraju razveselio, ali i razvalio jedan od najvećih predstavnika turbofolk glazbe, Aca Lukas.

"Nisam spavao tri dana, u Zagrebu se uvijek najbolje upropastim. Nakon ovoga, vjerojatno neću spavati još dva dana", dodao je vlasnik hitova "Voliš li me", "Bypass" i "Kafana na Balkanu".

Prije i poslije nastupa družio se s našim mnogobrojnim nogometašima u svojoj garderobi u koju su pored strogog osiguranja mogli ući samo odabrani. Većinom su to bile, rekli su nam, djevojke dovezene autobusom iz Cazina. Kafansku večer obilježili su još nastupi TijaneEm, Nikole Ajdinovića, ali i posebnih gostiju, a to su Ćira koji je zapjevao "Fenomenalno" i Sajo Kalač koji je "zapalio" Arenu svojim nezaboravnim hitom "Ala, ala".

Pjevač hita "Fenomenalno", karizmatični Ćira pojavio se kao poseban gost iznenađenja i svojim nastupom doslovno razvalio, kako publiku na tribinama, a tako i brojne naše nogometaše i rukometaše za VIP stolovima kojima je njegov čuveni hit svojevrsna neslužbena himna.

"Nisam jedan od onih koji se busa u prsa i trči novinarima da se pohvali sa svakom uspješnom tezgom i specijalnim odnosom s mojom publikom. Ja naprosto nisam takav lik! Volim ostati samozatajan, poštujući svakog tko naruči, a i pjeva moje pjesme. To je vjerojatno i formula obostranog poštovanja mene i moje publike koja traje već desetljećima i ne jenjava", istaknuo je obožavani narodnjački superstar koji inače samo vikendima dolazi na Balkan jer preko tjedna živi skromnim obiteljskim životom u njemačkom Stuttgartu.

Zagrebačka publika teško je napustila Arenu Zagreb pa su najjači "kafanci" otišli kućama tek u ranim jutarnjim satima, a mnogi su se pitali za termin trećeg izdanja ovog turbofolk slavlja. Organizatori su javno objavili da nas ovaj spektakl, u još raskošnijem izdanju s puno novih zvijezda očekuje i dogodine, a datum će biti objavljen uskoro.

