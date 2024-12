Mladi Tin zbog trunke nepažnje ne ide u finale MasterChefa: ''Želja je bila ogromna, ali sam od nje izgorio...''

Tin Rubinić tik pred finale napustio MasterChef.

U žestokoj borbi s Antom Vukadinom replicirajući jela Melkiora Bašića i Damira Tomljanovića, Tin Rubinić izvukao je deblji kraj.

''Smatram da sam mogao dogurati još u MasterChefu, no nažalost jedan loš dan i jedan krivo pročitani tekst dovode do kolapsa. Moj fokus nije bio dovoljno jak da nastavim svoj put do finala'', rekao nam je nakon ispadanja.

''Nisam razočaran već sam malo tužan. Želja za pobjedom je bila ogromna, ali od te silne želje sam izgorio. No ne mogu se žaliti na moj plasman u polufinalu.''

Kad bi mogao, bi li mijenjao svoj put u MasterChefu.

''Ja ne volim ništa mijenjati jer sve se desilo s razlogom. Nadam se da se neću uskoro morati vratiti u kulinarski izazov da moram brinuti o tome bih li što mijenjao.''

Najdražeg člana žirija nije mu teško izdvojiti.

''Žiri je super no meni je najdraži moj mentor, Goran Kočiš. Njegova iskrenost i 'brutalizam' otvorili su mi oči i pogled na hranu.''

Što ga je potaknulo na prijavu u MasterChef.

''Na prijavu u MasterChef potakla me želja da pokažem drugima da mi je mjesto u kuhinji.''

A da voli kuhati, znao je već odavno.

''Ljubav prema kuhanju se pojavila jako rano u mom životu. Bilo je to sa kojih 4 ili 5 godina kada nisam želio ići u vrtić, nego sam odlučio ostati doma i pomoći djedu oko pripreme prvih jela i rastu u kuhinji gdje sam krenuo raditi svoje prve greške.''

Sjeća li se svog prvog jela?

''Prvog jela se ne sjećam, no sigurno nikada neću zaboraviti blitvu koju sam presolio, a nono se samo nasmijao.''

Pred nama je u ponedjeljak veliko finale u kojem se za titulu MasterChefa natječu Sanja Cukon i Ante Vukadin.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Chef Vukadin podijelio predivne obiteljske fotke, pokazao je i kćerkicu koja se rodila ove godine!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Lena Lopatny sve raznježila obiteljskom fotografijom, ovo joj je prvi Božić s kćerkicom!

Pogledaji ovo Celebrity Na dan kad je umro dogodila se slučajnost koja ledi krv u žilama, a utjelovio je mlađu verziju najpoznatijeg božićnog zlikovca!

Pogledaji ovo Celebrity Andrej Kramarić Božić s obitelji proveo daleko od Hrvatske, za ovu preslatku fotografiju teško je naći opis!

Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica ima nikad tužnije blagdane: ''Ne nalazim snagu za nastaviti...''

Pogledaji ovo Celebrity Zgodni sin Siniše Vuce ljubi ljepoticu iz Tunisa, otkrile su ih romantične fotke s njenog Instagram profila!