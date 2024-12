Brat i sestra Walme u plesnim cipelicama cijeli su život, a svoju ljubav odnedavno su pretočili i u nešto više!

Pobjednica ''Plesa sa zvijezdama'' Valentina Walme Petrić i njezin brat Alan u plesu su gotovo cijeli život. Medalje i pehare teško je izbrojiti, a još teže suradnje s pjevačima iz cijele regije. Sada su krenuli u novu avanturu. O čemu se radi, ispričali su našem Davoru Gariću.

Visoko uzdignuti pehar ''Plesa sa zvijezdama'' i uspomena da im se ne zna broj, sestra i brat Walme pamtit će ih cijeli život.

''Pamtim po prijateljstvu. Ne znam koliko je prošlo od naše sezone, pamtim to što smo se spojili kao ljudi'', kaže Valentina.

U plesnim su cipelicama cijeli život, ljubav prema plesu naslijedili su od roditelja, a nije teško pretpostaviti i tko im je predložio da postanu plesni par.

''Tata je predložio, ali među nama je razlika godinu i pol, bila je tu i visinska razlika i jednostavno nismo mogli plesati zajedno.''

No, kad su se spojili, shvatili su da je to to, pehare je danas teško izbrojati.

A nedavno su krenuli i u novu avanturu. S radom je počela njihova plesna škola s njihovim potpisom.

''To je nekako logičan slijed i nakon svih tih uspjeha i nagrada došlo je vrijeme da svoju ljubav prema plesu prenesemo i svojim učenicima'', kažu.