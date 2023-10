Razotkrivena pozadina iza šokantne DiCaprijeve scene u novom filmu koji je već pravi hit: ''Sve izgleda kao da ga stvarno udara!''

Film ''Killers of the Flower Moon'' Profimedia

Leonardo DiCaprio u novom filmu ''Killers of the Flower Moon'' po stražnjici je dobio od Roberta De Nira, a za tu scenu koristili su i posebnu pomoć.

Leonardu DiCapriju nije strano da se dodatno potrudi za svoje filmske izvedbe, pa čak i ako se radi o nagim kadrovima, ali jedna scena u novom filmu ''Killers of the Flower Moon'' ipak je od glumca zahtijevala poseban dodatak.

Naime, radi se o scenu u kojoj lik Roberta De Nira udara svog nećaka, Ernesta Burkharta - Leonarda DiCaprija po stražnjici drvenim veslom.

Snimatelj Rodrigo Pietro otkrio je da scena nije bila u originalnom scenariju, te da je Leo imao neke ''adaptacije''.

''Mislim da to nije bilo u prvom scenariju. To je nešto što je dodano kasnije'', rekao je Pietro.

Veslanje također nije bilo prikazano u knjizi Davida Granna iz 2017. na kojoj je film temeljen i nema naznaka da se takvo nešto ikada uopće dogodilo u stvarnom životu.

''Sjećam se da smo to snimali nekoliko puta i pomislio sam: ''Oh, to mora da boli'', rekao je Prieto.

''DiCaprio je imao podstavu na stražnjici. Ali sve izgleda kao da ga De Niro stvarno udara. Leo je rođen da takve stvari dobro odglumi'', rekao je još redatelj.

Inače, film ''Killers of the Flower Moon'' tek je nedavno izašao u kina, a već je zabilježio velik interes javnosti. Osim DiCaprija i De Nira, u filmu još glume i Brendan Fraser, Jesse Plemnos i brojni drugi.

