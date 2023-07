Preminuo je unuk legendarnog Roberta De Nira, imao je samo 19 godina: "Tako mi je žao, dušo moja"

Leandro De Niro Rodriguez preminuo je u 20. godini, a tužnu je vijest putem društvenih mreža objavila njegova majka Drena De Niro.

Legendarni holivudski glumac Robert De Niro nedavno je dobio osmo dijete i njegovoj sreći nije bilo kraja, no obitelj je sada pogodila tužna vijest o smrti njegova unuka Leandra De Nira Rodrigueza koji je preminuo u dobi od samo 19 godina.

Leandro je bio sin Robertove usvojene kćeri Drene DeNiro i umjetnika Carlosa Marea, a ona je tužnu vijest potvrdila na svom profilu na Instagramu. Nije otkrila uzrok smrti, ali je podijelila njegovu fotografiju i dirljiv opis.

"Moj lijepi slatki anđele. Voljela sam te neopisivo od trenutka kada sam te osjetila u svom trbuhu. Bio si moja radost, moje srce i sve što je ikada bilo čisto i stvarno u mom životu. Voljela bih da sam sada s tobom. Ne znam kako živjeti bez tebe, ali pokušat ću nastaviti i širiti ljubav i svjetlo koje si mi podario kad sam ti postala mama. Bio si tako duboko voljen i cijenjen i voljela bih da te samo ta ljubav mogla spasiti. Tako mi je žao dušo moja, tako mi je žao Carlose Mare. Počivao u miru i vječnom raju dragi moj dječače", napisala je Drene.

Leandro je bio krenuo stopama svoje majke i djeda, dobivši sporedne uloge u filmovima "Zvijezda je rođena", "Cabaret Maxime" te "Zbirka".

Robert je Drenu usvojio nakon što se oženio njezinom majkom Diahnne Abbott 1976. godine.

Često se selila zahvaljujući očevoj karijeri, a vrijeme je provodila između New Yorka, Los Angelesa i Italije. U mladim danima je napustila školu i odlučila istražiti umjetnost, bavila se modelingom i glazbom, a

naposljetku je odlučila krenuti De Nirovim stopama te je ubrzo stala na noge kao glumica i redateljica.

Njezina prva uloga bila je u filmu "Allison Anders Grace of My Heart" 1996. godine, a zatim je glumila u nekoliko očevih filmova, uključujući "On The Run" iz 1999., "City By The Sea" iz 2002. i "Showtime" iz 2002. godine.

Robert se razišao s Dreninom majkom 1988. godine, no unatoč tome ostao je prisutan u njezinu životu, a 2003. godine podarila mu je unuka Leandra.

