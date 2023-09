Svi su se pitali tko je tajanstveni lik u crnom od glave do pete, zbog čudnog outfita morali su mu uskočiti u pomoć!

Leonardo DiCaprio pokušao je proći neprimjećeno na Vogue World Showu u Londonu, no fotografi su ga ipak uspjeli prepoznati i snimiti.

Brojna poznata lica nisu propustila Vogue World Show koji je održan u sklopu Tjedna mode u Londonu, a na kojem je jedno posebno plijenilo pažnju.

Riječ je bila o tajanstvenom liku koji je bio odjeven u crno od glave do pete, s crnom maskom na licu, zbog koje je stvarno bio neprepoznatljiv, sve dok se nije otkrilo tko se ispod nje krije. Bio je to slavni glumac Leonardo DiCaprio koji se itekako potrudio sakriti od znatiželjnih pogleda, no ovaj put mu to nije uspjelo. Dok su mu asistenti i tjelohranitelji pomogali pri kretanju jer zbog maske nije vidio kuda hoda, paparazzi su ga uspjeli prepoznati i snimiti.

48-godišnji Leo u posljednje vrijeme glavna je tema brojnih razgovora, točnije njegov ljubavni život. Tako je ovih dana snimljen u strastvenim trenucima s 25-godišnjom talijanskom manekenkom Vittoriom Ceretti.

Paparazzi su ih ulovili dok su se ljubili u noćnom klubu na Ibizi, gdje su tulumarili do 4:30 ujutro, a snimke je objavio Daily Mail.

DiCaprio i Ceretti prije toga su snimljeni zajedno na Filmskom festivalu u Cannesu, a zatim u šetnji Los Angelesom, čime su potaknuli šuškanja o vezi, iako nije poznato da se ona razvela od talijanskog DJ-ja Mattea Millerija, za kojeg se udala u svibnju 2020. godine.

Vittoria još na Instagramu ima i zajedničke fotografije sa suprugom, pa se mnogi sada pitaju je li zbog DiCparia njihovom braku došao kraj.

Od ranije je poznato da je DiCaprio posebno slab na manekenke i to ne na starije od 25 godina, pa se nameće i pitanje koliko će dugo potrajati njegova romansa s Ceretti, koja u svibnju sljedeće godine slavi 26. rođendan.

Leonarda se ranije povezivalo s manekenkom Gigi Hadid (28), s kojom je također uhvaćen u prisnim trenucima, no ta romansa nikada nije potvrđena.

Glumac je prošle godine prekinuo s manekenkom Camillom Morrone (26), koja je bila njegova najdugovječnja djevojka i u vezi su bili od 2017. U prošlosti je ljubio i supermodele Gisele Bündchen, Ninu Agdal, Bar Rafaeli, Toni Garrn te Evu Herzigovu.

