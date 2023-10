Naša najpoznatija plus size manekenka otkrila koliko se udebljala u trudnoći: "Toliko u šoku da sam i opsovala!''

Lucija Lugomer podijelila je dvije nove vijesti o tijeku svoje trudnoće na društvenim mrežama.

Plus size manekenka Lucija Lugomer podijelila je fotografiju s trudničkog pregleda gdje je saznala informaciju koja ju je iznenadila.

"Toliko u šoku da sam i opsovala. Uglavnom, u 32 tjedna trudnoće sve zajedno dobila sam 1,5 kg", napisala je Lucija.

Zatim je objavila fotografiju ispred Hitne pa poručila:

"Unaprijed se ispričavam svima na čekanju na pozive/odgovore/mailove itd. I na mijenjaju rokova. Sinoć sam provela na hitnoj potpuno neočekivano. Molim vas za razumijevanje, hvala".

Nedavno je sa suprugom Danijelom Grlićem proslavila godišnjicu njihove ljubavi.

"Imala sam puno veće planove za današnji dan, ‘ajmo rezervacija večere, imamo tetu čuvalicu, pa ‘ajmo fotografa da opali par za uspomenu... možda neki video ako nam se zvijezde poklope. Ja ću frizeru na frizuru i nabaciti dobru štiklu, a on će srediti bradu i obuci košulju. No, činjenica je da smo danas prospavali pola dana i pokušali smiriti moj niski tlak, otišli na ultrazvuk bebe, počastili se pizzom i potom na roditeljski sastanak u vrtić. Nismo si kupili nikakve poklone, nismo opalili niti jednu fotku, okupali smo dijete zajedno i navečer ćemo pogledati ‘Masterchefa‘. Ono što vam mogu reći jest da smo pronašli balans u očekivanjima. Dado, sve znaš i to je najbitnije. Ostali, ja se nadam da ćete pronaći u životu partnera koji drži do one ‘u dobru i u zlu‘ - jer to je jedina istina koja postoji", napisala je u opisu.

Vijest o dolasku drugog djeteta objavila je na društvenim mrežama, a beba bi trebala doći na svijet u 12. mjesecu.

Podsjetimo, Lucija i Danijel vjenčali su se 2018, u zagrebačkoj crkvi Sv. Blaža, a prije toga su u vezi bili tri godine. Sina su dobili u veljači 2020. godine.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Znate li tko je Danijeli Dvornik darovao kuću na Braču? "Nisam razmišljao o novcu, učinio sam to bez ikakve naknade!"

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Mateja je napustila MasterChef i prisjetila se oca i brata koji su je prerano napustili: ''Brat bi se svima hvalio sa mnom, zvao me šestar''