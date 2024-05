Je li ovo pravi razlog zašto su Talijani dali najviše glasova Izraelu? Nakon curenja rezultata, društvenim mrežama proširila se luda teorija!

Nakon što je televizija RAI slučajno objavila rezultate telefonskog glasanja u drugom polufinalu Eurosonga, društvenim mrežama proširila se jedna teorija o velikom broju glasova koji su dali Izraelu.

Talijanskoj televiziji RAI potkrala se velika greška tijekom prijenosa drugog polufinala Eurosonga.

Naime, slučajno su objavili rezultate svoga televotinga, koji ne bi trebali biti dostupni prije finala natjecanja.

Pogledaji ovo Celebrity Zbog prolaska Izraela u finale Eurosonga užarile su se društvene mreže: "Tko je glasao za njih?!"

Tako se doznalo da je gotovo 40 posto Talijana glasalo za prolazak Izraela u finale, čija je predstavnica Eden Golan trenutačno druga na kladionicama za pobjedu na Eurosongu.

BREAKING: Italian broadcaster Rai accidentally revealed Italy’s televoting percentages during tonight's Eurovision semi-final. 🇮🇱 on 1st place with 39% 🇳🇱 2nd with 7% It means that Israel has high chances to win the entire competition on Saturday! pic.twitter.com/QCijJWdhIQ

Iz Televizije RAI o svemu se još se nisu oglasili, no na društvenim mrežama pojavila se jedna pomalo luda teorija koja bi mogla objasniti glasove Talijana.

"Bojim se da je puno Talijana glasalo za broj 14 misleći da je to bila Angelina. Zato što je nastupala nakon Estonije (broj 13). Talijani ne znaju kako to funkcionira. Svugdje možete pronaći Talijane koji ispituju je li Angelina prošla i zašto je nije bilo na popisu", piše u jednoj objavi na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru, a mnogi Talijani s tim su se složili.

I am afraid lots of Italians voted code 14 thinking it was Angelina. Cause she performed after Estonia (code 13). Italians don’t know how it works. You can find everywhere Italian is asking is Angelina qualified or why she wasn’t on the ranking tonight.