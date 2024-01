Trump je opet predmet izrugivanja, a razlog je i više nego očit: "Ovo izgleda bolesno, više nije s ove planete!''

Lice Donalda Trumpa ponovno je postalo predmet ismijavanja nakon njegova zadnjeg javnog pojavljivanja.

Bivši američki predsjednik Donald Trump pobijedio je na republikanskim predizborima u New Hampshireu, čime je zgrabio predsjedničku nominaciju Republikanaca po treći put, a svoju suparnicu Nikki Haley pobijedio u državi u kojoj je imala najbolje izglede protiv njega.

No, Trumpovo pobjedničko slavlje ostalo je u sjeni njegova tena. Iako smo već navikli na njegovo narančasto lice, čini se da je ovaj put pretjerao s puderom ili kremom za samotamnjenje, što je posebno zabavilo njegove protivnike, koji su ga ismijali na društvenim mrežama.

"Molite se za Trumpovu šminkericu", "Baš lijepo da je podijelio dio svoj tena s Loomer", "Što se događa s Trumpovim licem? Inače je narančasto, no ova boja izgleda bolesno. Više nije s ove planete", samo su neke od šala na račun Trumpova tena s društvene mreže X, nekadašnjeg Twittera.

So nice of Trump to share some of his "tan" with Loomer. pic.twitter.com/mp5OpvwAUl

What is going on with Trump’s face? It’s usually orange, but this color looks awfully sick. He’s not long for this planet. pic.twitter.com/RFTsf7mkdO