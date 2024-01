Melania Trump svoju stariju sestru godinama je skrivala, a u Ameriku su odselile s istim snom, evo u kakvom su odnosu!

Melania Trump već godinama drži titulu najpoznatije Slovenke na svijetu, a malo tko zna da bivša prva dama Amerike ima i sestru s kojom je jako bliska, evo kako izgleda.

Melania Trump jedna je od najpoznatijih Slovenki u cijelom svijetu, što može zahvaliti udaji za bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Iako svoj privatan život ne voli previše dijeliti, u posljednje vrijeme bila je tema medija jer joj je preminula majka Amalija Knavs.

No, malo tko zna da je Amalija osim Melanije rodila i još jednu kći. Dvije godine starija Ines Knauss dijelila je istu ljubav prema modi kao i Melania, a sestre su zajedno iz slovenske Sevnice preselile prvo u Ljubljanu pa u Milano, gdje su Melaniju brzo primijetili modni agenti i ponudili joj posao. No s Ines to nije bio slučaj, a i njezina je želja bila baviti se dizajniranjem.

"Zaista se željela baviti modom, ali nije znala kako da se probije. Nije bila poput ostalih djevojaka tamo, koje su se ponašale kao kraljice. Bila je pristojna i jako fina", izjavio je jedan pariški fotograf koji je imao priliku da ih upozna, prenosi Azra.

Ines se s Melanijom iz Italije preselila i u SAD, točnije u New York, gdje i danas živi u stanu u vlasništvu Donalda Trumpa, a bavi se umjetnošću. Melania se jednom pohvalila nekim od njezinih ilustracija.

Još 2016. godine povukla se s društvenih mreža, no na njezinu se profilu na Facebooku još može naći pokoja fotografija.

Osobe bliske Melaniji kažu kako su sestre jako povezane, a Ines opisuju kao divnu i iznimno kreativnu osobu.

Inesine nove fotografije ne mogu se nigdje pronaći, a čini se da uživa u privatnosti nakon što joj je sestra bila prva dama Amerike.

Liče li Melania i njena sestra Ines? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Ovako je naš bivši premijer izgledao kad je započeo njegov mandat, a posljednji put kad se pojavio u javnosti bio je neprepoznatljiv!

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Zanimljivosti Aki Rahimovski nikad nije govorio o svojoj starijoj kćeri, poznato je i zašto, a ona je na njegovu sprovodu rasplakala sve prisutne