Majka Melanije Trump preminula u dobi od 78 godina, ona je bila uz nju u posljednjim danima: "Nedostajat će nam neizmjerno"

Amalija Knavs, majka bivše prve dame SAD-a Melanije Trump, preminula je u 79. godini života, a tužnu je vijest objavila bivša prva dama na društvenim mrežama.

"S dubokom tugom javljam da je preminula moja voljena majka Amalija. Amalija Knavs bila je snažna žena koja se uvijek držala graciozno, srdačno i dostojanstveno. Bila je potpuno posvećena svom suprugu, kćerima, unuku i zetu. Nedostajat će nam neizmjerno i nastavit ćemo je poštovati i voljeti njezinu ostavštinu", napisala je Melania na platformi X.

It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.



Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond…