Fotografije Ivanke Trump šire se društvenim mrežama zbog baš bizarnog razloga: "Duži je od njezina pamćenja!"

Nove fotografije Ivanke Trump postale su viralne zbog jednog dijela njezina tijela koji je mnogima zapeo za oko.

Kći bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, Ivanka Trump, ove srijede svjedočila je na suđenju svojem ocu, a njezine fotografije sa suda proširile su se društvenim mrežama zbog jednog poprilično bizarnog razloga.

Naime, mnogi su sada primijetili da Ivanka ima neobično dugačak vrat, što je potaknulo i brojne šale na njezin račun.

"Čini li se samo meni ili Ivanka Trump ima ekstra dugačak vrat? Nije fotošopirano ni uređivano", objavio je jedan korisnik društvene mreže X, nekadašnjeg Twittera.

Is it me, or does Ivanka Trump have an extra long neck? Not photoshopped or doctored. pic.twitter.com/26fyFyzMap — Charles Halcmb (@CharlesHalcmb) November 9, 2023

"Sad sam vidio koliki je vrat Ivanke Trump i više to ne mogu ne vidjeti", "Duži je od njezina pamćenja", "Izgleda kao žirafa", još su neki od komentara.

Now I've seen how long Ivanka Trump's neck is, I can't unsee it. pic.twitter.com/GGpLbHGs7A — Top B 🇬🇧 🇺🇦🇹🇼🇵🇸 (@BriocheWindows) November 9, 2023

Očekivano, bilo je i onih koji su se poigrali u fotošopu i dodatno izdužili njezin vrat, a usporedili su je i s Pinokijem.

"Kad Ivanka laže, umjesto nosa, raste joj vrat", jedan je od smješnijih komentara.

When Ivanka Trump lies, her neck gets longer instead of her nose pic.twitter.com/rAmMKStFtj — @trumpyvideo (@TrumpyVideo) November 9, 2023

Ivanka Trump: also distancing her head from the rest of her body.



Because: what in the brontosaurus is up with her neck? pic.twitter.com/HEw4uyNFRK — Chris (@402_Chris) November 8, 2023

I guess I never really noticed Ivanka Trump's long-ass neck before pic.twitter.com/LN0Do1lzFC — Liam Nissan™ (@theliamnissan) November 9, 2023

Inače, kao i njezina braća Donald Trump Jr. i Eric Trump, koji su svjedočili prošli tjedan, Ivanka Trump nastojala se distancirati od dvojbenih metoda procjene vrijednosti imovine koje je sudac već ocijenio prijevarom. Njezino svjedočenje trajalo je gotovo četiri sata, a strani mediji navode kako se sve što je rekla može sažeti u tri riječi, koje glase: "Ne sjećam se."

