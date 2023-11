Sjećate se Tine i Nikše? Nestali su na vrhuncu slave, a sada je osvanula snimka koja će obradovati obožavatelje nekoć popularnog dua!

Tina i Nikša bili su miljenici domaće publike krajem 90-ih i početkom 2000-ih, a evo što se s njima dogodilo nakon odlaska s glazbene scene.

Mnogi će se vjerojatno s nostalgijom i osmijehom na licu prisjetiti vremena kad su Tina i Nikša žarili i palili domaćom glazbenom scenom.

Pop duo, koji su činili Nikša Jurinović i Valentina Krtanjek, djelovao je od 1998. do 2006. godine. Njihov debitantski nastup bio je na Dori gdje su se predstavili s pjesmom "Za sva vremena", a uslijedili su hitovi "Da je bilo sve po mom", "Kad si kraj mene", "E da mi je", "Idi i ostavi me" i mnogi drugi.

Nakon dva studijska albuma, "Digni me do neba" i "Mala zvijezda sjevera", karijeru su završili gdje su je i započeli, na Dori 2006. godine, kada su se predstavili s pjesmom "Kazna", a pravi razlog njihova odlaska s glazbene scene do danas je nepoznanica.

Mnogi su se tijekom godina zasigurno zapitali i gdje je dvojac završio nakon raspada. Jedno se vrijeme se pisalo da je Nikša otišao u Legiju stranaca, a Valentina osnovala lanac mesnica. I dok se o Tini ni danas ne zna ništa, Nikša je postao poduzetnik i danas je u Novoj Gradiški vlasnik Kids Fun Zone, mjesta za zabavu i edukaciju djece.

No, glazba je i dalje sastavni život njegova života i nedavno je na Facebooku objavio snimku na kojoj s prijateljem izvodi hit Zdravka Čolića "Zagrli me".

"Malo zagađujemo sveto mjesto rock’n’rolla", napisao je Nikša u opisu snimke koja je oduševila njegove pratitelje.

Na njegovom profilu na Facebooku možemo vidjeti i da se Nikša ostvario kao otac, no informacije o njegovoj obitelji nisu dostupne.

Kako Nikša izgleda danas i koliko se promijenio od vremena otkako je pjevao s Tinom, pogledajte u galeriji.

