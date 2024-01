Zovu je turskom Monicom Bellucci, a lijepoj glumici na društvenim mrežama nije problem pokazati ni kako izgleda bez trunke šminke!

Nurgul Yesilcay hrvatskoj je javnosti poznata već godinama kao jedna od najuspješnijih turskih glumica, a sada je ponovno gledamo na malim ekranima u novoj seriji ''Oproštajno pismo''.

Na našim malim ekranima već se prije pojavljivala u serijama ''Tuđi život'', ''Ljubav i kazna'', a glumila je i u desecima drugih poznatih sapunica.

Osim titule jedne od najtraženijih turskih glumica, Nurgul je jedina i od najbogatijih i toliko ju se poštuje i cijeni da joj se honorari isplaćuju unaprijed. Turski mediji tvrdili su da zaradi oko 20 tisuća eura po epizodi, no ona objašnjava da joj novac ne igra ključni faktor u odabiru uloga.

Zbog iznimne mogućnosti prilagođavanja raznovrsnim ulogama, od filmskih i televizijskih do kazališnih, turski mediji je nazivaju ''ženom s tisuću lica'' i ''glumicom kameleonkom''. Osim toga, prati ju i nadimak ''turska Monica Bellucci''.

Na društvenim mrežama je vrlo aktivna, a na Instagramu je prati 3,5 milijuna ljudi. A za razliku od brojnih poznatih glumica, njoj nije problem pokazati kako izgleda bez trunke šminke pa se tako često javi pratiteljima snimajući kako kuha ili uživa u svom domu u opuštenom izdanju.

A ovo je njena životna priča.

Nurgul Yesilcay rođena je u Afyonkarahisaru, u središnjoj Turskoj i završila je glumu na državnom konzervatoriju sveučilišta Anadolu u Eskisehiru.

Nakon što je diplomirala, odigrala je glavne uloge u kazališnim predstavama nastalim prema poznatim djelima. Tako je utjelovila Opheliju u "Hamletu" i Blanche u "Tramvaju zvanom čežnja". Usto, glumica je, čim je završila fakultet, uzela umjetničko prezime Yesilcay, koje u prijevodu znači ''zeleni čaj''. Zašto je to učinila, nije poznato.

Nurgul je 2001. debitirala u filmu "Sellale", a otada je njezina karijera stalno u usponu. Dobitnica je mnogih glumačkih nagrada, među kojima je i ona za najbolju glumicu na 45. Antalya Golden Orange Film Festivalu.

"Radim posao koji volim. Nastojim se fokusirati na trenutak u kojem živim i uživam u svakom od njih. Čovjek dobije veće zadovoljstvo kad se riješi nedaća i briga o budućnosti", rekla je jednom.

Iako govori o svom poslu s ljubavlju i zadovoljstvom, bilo je tu i teških trenutaka, a pozornost javnosti privukla su događanja na setu serije "Tuđi život", u kojoj je tumačila jednu od glavnih uloga. Naime, Nurgul se oprostila od svog lika i ostatka ekipe, a šuškalo se da je razlog neslaganje s kolegom, glumcem Erkanom Petekkayom, koji joj je u seriji glumio ljubavnika.

Nurgul je priznala da je na setu proživljavala mobing. Naime, Erkan je konzervativan prema ženama i zahtijevao je da većinu romantičnih scena snime uz pomoć montaže, a ne stvarne glume. Kako su pisali turski mediji, uz to je optužio Nurgul da je s njim žarko željela snimati scene u kojima se ljube.

"Nisam imala namjeru izaći u javnost s ovom pričom jer sam iz serijala otišla nakon 52. epizode, putevi su nam se razišli i za mene je tu bio kraj. No Erkan me javno blatio i iznosio laži koje nisam mogla prešutjeti. Erkan je već u prvoj sezoni govorio kako ne može glumiti mog ljubavnika, a kad sam mu rekla da je to samo posao i da meni nije bio problem utjeloviti prostitutku i lezbijku, odbrusio mi je: ''To je ono što najbolje znaš'", otkrila je svojedobno glumica.

Nurgul je jedna od najljepših glumica, a na početku svoje karijere bila je u braku s glumcem Cemom Özerom, s kojim je dobila sina Osmana Nejata. No, njena slava brak je dovela do ruba. Rastali su se 2010. nakon šest godina braka.

"U to sam vrijeme bila usred razvoda. Razmišljala sam kako ću se snaći s malim djetetom, kako će izgledati naš život. Nikad se u životu nisam bojala više nego tad. Danas, kad razmišljam o bivšem suprugu, jasno mi je da nismo bili jedno za drugo. Razlog nije, kako mnogi misle, u razlici u našim godinama, iako je stariji 17 godina od mene", rekla je.

