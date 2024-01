Evo kako je Lana Jurčević skoro zapalila kuću: ''Došla ja za 45 minuta, to se prepeklo, popeklo, zapeklo, crno bilo!''

Lana Jurčević objavila je novu snimku na TikToku pa nasmijala svoje pratitelje unatoč tome što je rekla da je skoro zapalila kuću, evo što joj se dogodilo.

Lana Jurčević iskusila je čari majčinstva otkako joj je na svijet stigla kćerkica, a između kućnih obveza, brige o djetetu i firmi, naša pjevačica ponekad uhvati vremena da snimi nešto za društvene mreže i nasmije svoje pratitelje. Tako je bilo i ovog puta, a na novom videozapisu na TikToku otkrila je da je skoro zapalila kuću.

Međutim, cijelu situaciju Lana je ispričala kroz humor, a dok se snimila stavila je i efekt koji joj izobliči lice i glas pa je cijela njezina ispovijest ispala još smješnija.

''Kako je debiLana skoro zapalila kuću'', napisala je na videozapisu.

''Stalno me netko zove i prekida, a ja vam hoću snimiti video i ispričati vam svoj dan. Znači, ja se dignem, zapravo ne može se to ni zvati da sam se digla jer nisam ni zaspala otkad je ova mala došla, sna ni za lijek'', započela je Lana.

''Dođem do dnevnog boravka, ne znam gdje udaram, 'oću nju nahranit, 'oću sebe, 'oću suđe oprat, 'oću pregledat ugovore, dogovore, da vam ne pričam. Pojest ću ja nešto na brzaka, međutim, nema ništa. Neka palenta s bubama, to je jedino što imam, a j****a neću sad birat'. I sad ja to kuham, sad ću ovo, sad ću ono i ja zaboravim da se to kuha. Došla ja za 45 minuta, to ne da se skuhalo nego se peklo, prepeklo, popeklo, zapeklo, crno bilo. Kažem ''Ha nema veze, prekrit ću malo jogurtom i bit će dobro, da ne umrem od gladi'', rekla je kroz smijeh.

''Nit jedem nit spavam, a vidi me šta sam lipa!'' zaključila je pa nasmijala sve pratitelje.

Inače, Lana i njezin partner Filip Kratofil tijekom njezine trudnoće renovirali su stan, a jednom je pokazala i kako su uredili dnevni boravak.

Podsjetimo, Lana je postala majka u studenome prošle godine, a ime kćerkice još nije otkrila. Javno je otkrila i da je imala vrlo težak porod, a ispričala je i zašto je tjedne i tjedne provela u bolnici.

