Pogledajte kako su Antonia Dora i Luciano izgledali prije 13 godina, družili su se još kao djeca, a nešto što su tada sanjali sad je stvarnost: ''Koje su šanse da nas život ovako spoji?''

Antonia Dora Pleško i Luciano Plazibat poznaju se od djetinjstva, a evo kako su izgledali prije 13 godina.

Natjecatelji našeg showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Antonia Dora Pleško i Luciano Plazibat često se druže na snimanjima, a malo tko zna da se ovaj dvojac poznaje još od djetinjstva.

Na društvenim mrežama Luciano je sada podijelio njihovu fotografiju iz studija Nove TV, a potom i onu iz djetinjstva na kojoj su pozirali zagrljeni, a koja je nastala prije 13 godina.

''Znamo da je riječ o borbi, ali mi danas tu borbu radimo na svoj način! Rekli smo već 10000x kroz show, ali koje su šanse da nas život ovako skupa spoji? Znamo se dugo i dosta tih godina smo proveli nerazdvojni. Zadnjih par godina smo bili na sto strana ali nas je ovaj projekt odlučio ponovno spojiti. Prijatelji koji su se skupa kao mali igrali ovog showa su sad baš u istoj sezoni i uz sve to danas skupa nastupamo! Slučajnost? Sve se događa s razlogom i život uvijek nađe način da se dogodi ono što treba. Nadam se da ćete kad budete gledali emisiju osjetiti koliko uživamo u ovome. Malo smo kenjkavi jer smo sretni, ali uvijek se veselite stvarima koje volite. Queen of Pop is coming!! …i da, matchali smo outfite. Ovo je nastup za nas i naše prijateljstvo'', napisao je Luciano.

Podsjetimo, Luciano Plazibat iskoristio je svoj joker u prošloj emisiji i izazvao je svoju prijateljicu iz djetinjstva Antoniju Doru Pleško da odmjere snage kao dvije Madonne.

Stoga će u večerašnjoj emisiji zajedno nastupiti i pokazati čija je transformacija bila bolja.

I jedno i drugo u ovom showu svaki put iznenade transformacijama, a dosad je i svatko od njih odnio pobjedu, Antonia Dora kao Mate Mišo Kovač, a Luciano kao Dino Dvornik.

