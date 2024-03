Antoniji Dori se konačno ispunila životna želja koju je čekala od malih nogu: "Ali ja moram otkriti jednu tajnu..."

Antonia Dora Pleško se u petoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato transformirala u Jelenu Rozga i time se ispunila veliku želju.

Antonia Dora Pleško je u prošlu emisiju Tvoje lice zvuči poznato donijela dašak Portorika, a za petu emisiju gljiva joj je zadala potpuno drugačiji zadatak - transformaciju u Jelenu Rozgu.

"Jako sam zadovoljna, ovo mi je stvarno bila jedina želja. Rozga je Rozga! Nema nikakvih problema i jedva čekam", izjavila je uzbuđena Antonia prije nastupa i izvedbe Jelenine pjesme "Bižuterija".

"Ma bravo, bravo!", rekao je Mario Roth dok je publika u studiju bila na nogama.

"Mislim da je u glasu i u pokretu napravila to što je trebala i ispunila zadatak, tako da svaka čast", zaključio je Enis Bešlagić.

"Ti si nadareno ko niko! To moram reći, super si se pripremala, imao sam zaista dojam da gledam svoju dragu prijateljicu i kolegicu Jelenu Rozgu. Ja sam čuo da si ti imala želju kada si bila mlađa, doći u ovu emisiju i sada si tu, snovi se ostvaraju jer da nije tako, mi ne bi niti sanjali. Stoga jako mi je drago da ti je gljiva dala Jelenu Rozgu, da si uživala, a zajedno s tobom smo uživali i mi. Sve si imala", zaključio je Mario Roth.

"Ali ja moram otkriti jednu tajnu. Ja nju čak nisam vježbala", priznala je Antonia nakon toga.

"To se vidi, da nisi previše vježbala, jer ti možda ne treba! Vježbala, ne vježbala, ja se apsoltuno slažem s kolegama da si bila fantastična", pohvalio ju je Goran Navojec.

"Tebi je Jelena Rozga uzor u životu, jel tako?", upitala ju je Minea.

"Kad sam bila mala, mama je slušala Jelenin album, na kojem je bila "Ne tiče me se", "Oprosti mala" i nekako mi je ostalo to sve. Slušala sam to kroz život i jednostavno sam zavoljela njezinu glazbu. Mi u Splitu jako poštujemo Jelenu Rozgu", odgovorila joj je Antonia.

"To kažem jer sam osjetila da si nekako živjela kroz njezine pjesme i meni je fenomenalno bilo, moram priznati kad je Jelena izašla u ovom outfitu van, to je bilo nešto drugačije tada. Toga se svi sjećaju! Meni je ovo bilo super, ali voljela bih te slušati u nekoj njezinoj baladi", rekla joj je Minea, a Antonia joj je onda zapjevala Jelenin veliki hit "Ginem".

"Antonija, moje skromno mišljenje da si ti bila u svih ovih osam sezona najbolja Jelena Rozga", zaključio je nakon toga Roth.

