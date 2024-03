Evo zašto je Antoniju Doru Pleško razveselilo što je Enis Bešlagić u žiriju hit-showa: ''Baš to prije 15 godina...''

Iza nas je prva epizoda showa Tvoje lice zvuči poznato, koja je sinoć brojne gledatelje držala prikovanima uz male ekrane. Prve transformacije naših kandidata oduševile su žiri, koji je ipak najveći broj glasova dao Miši Kovaču, odnosno Antoniji Dori Pleško. Svoje dojmove nakon pobjede podijelila je s našom Mateom Slogar za In magazin.

Prva maska pa muška. Antonija Dora Pleško oduševila je žiri u prvoj epizodi i odnijela pobjedu kao Mate Mišo Kovač.



''Kad sam prvi put čula da sam Mišo Kovač, nije mi bilo svejedno, jer imam veliki respect prema njemu kao i moji svi, nije lako takve izvođače imitirat i treba pazit da iz takve imitacije, zezancije ne ispadne sprd. Svi smo se smijali, nisam očekivala da ću pobjedit jer smo za prvu epizodu stvarno svi bili predobri'', govori Antonija.



Ipak, pjesmom ''Drugi joj raspliće kosu'' Antonia Dora se istaknula. A koliko joj je činjenica da su ona i Mišo iz istog grada u tome pomogla?



''Puno mi je lakše s obzirom da smo oboje Splićani zato što mi jednostavno koda živimo neki drugi život, imamo svoje mote, svoj način govora, razmišljanja tako da bilo mi je što se toga tiče dosta lagano'', govori Antonija.



Antonia Dora dva puta je nastupila na Supertalentu. Prvi put, s 10 godina, kada joj je u žiriju bio Enis Bešlagić, koji ju je i sada dočekao upravo na tom mjestu.



''Razveselila me sama informacija da će Enis bit u žiriju zato što baš to prije 15 godina je on meni bio u žiriju kad sam prvi put stala pod te reflektore i ušla u sve ovo i baš je lijepo da je i u ovom projektu on meni u žiriju'', otkrila je.



Sviđa li se ovoj Splićanki transformacija u muškarce?



''Transformacija u muškarca je bila nešto novo i uvijek kad sam se igrala tih imitacija po kući se obukla u mušku robu al ovako s tom protetikom, brkovima baš je novi experience i tek kad su me tako sredili sam potpuno ušla u ulogu Miše i baš sam imala taj mot, nisam bila svoja na svome ali kad sam dobila te brčine i periku i sve skupa nekako sam cijeli dan bila Mišo, obraćala sam se ljudima u studiju i u šminki kao on'', priča Antonija.



A i idući put dočekat će ju ista sudbina jer gljiva joj je odredila Petra Grašu!



''Veselim se što sam opet Splićanin definitivno volim Grašu, volim njegove pisme pa mislim da to neće biti problem jedini mali problemčić su zubi, dobivam baš zube za Grašu koji su veliki, pogotovo ti očnjaci, to su cijeli naprijed zubi pa bit će mi malo teže izgovarat č, ž, š al imam još neko vrijeme da ih ovako nosim po cijele dane'', priča Antonija.



Veselimo se njezinoj, a i budućim transformacijama ostalih kandidata.

