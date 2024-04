Evo što je zbog Dina Dvornika napravio naš sve popularniji influencer: ''Pošto je Dino u pitanju, rekao sam neka bude sve kako treba...''

Izvodeći velik hit sa Splitskog festivala 1995. ''Ništa kontra Splita'', Luciano Plazibat zapalio je atmosferu u studiju showa Tvoje lice zvuči poznato. Luciano se snašao na domaćem terenu i kao Dalmatinac odlično dao omaž hrvatskom kralju funka. Za ovu transformaciju promijenio je i boju kosu, a sve dojmove otkrio je našoj Matei Slogar za In magazin.

Ovo je pobjeda za cijelu Dalmaciju, izjavio je Luciano Plazibat, nakon što je kao Dino Dvornik odnio pobjedu u jučerašnjoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato.



''Nisam očekivao pobjedu, ali da sam moga birati ovo bi mi bila najbitnija pobjeda, utjelovio sam svoj Split, nisam skinuo još frizuru tako da sam ostao u ulozi i sretan sam, zadovoljan s obzirom da nisam nešto vokalno bogat da ne ispadne karikatura, na kraju je očito ispalo kako treba i ja sam zadovoljan. Koda sam se vratio doma'', govori Luciano.



''Nisam se toliko borio s vokalom koliko s rap dijelom. To kad krene nema daha, ne uzmeš nikakav udah, bilo gdje gdje on nastupa s tom pjesmom uživo bila je na playback na festivalima tako da bio je velik zalogaj'', dodao je.

Luciano se za ovu transformaciju itekako potrudio pa je i obojio kosu

''Bilo je oću periku ili će me farbat, pa sam rekao pošto je Dino u pitanju idemo se farbat da bude kako treba pa smo se farbali i sve smo radili na mojoj glavi. Drugi tjedan ću neku drugu boju kose, sad smo ostavili Dinu pa ćemo rozo, crveno, plavo kako mi dođe'', kaže.



A otkrio nam je i što bi sve napravio za transformaciju:



''Teško mi pada to brijanje, brada i to. Sad smo već 7-8. tjedan tako da sam već navikao. Na početku mi je bila brada malo picky, a ovo sve ostalo moš me obojat, šarat, tetovirat, crtat..ma sve kad je bal nek je maskenbal'', govori Luciano.



U idućoj epizodi, nakon Dine Dvornika, stiže mu Neda Ukraden.



''Zanimljivo, zabavno, zapravo ne znam što da radim s njom kao osobom, dosta je diva, šarmantna gospođa, mirna ja sam cijeli navijen, moram se smirit malo za Nedu. Malo ruke, sve nekako damski. Zvao sam babu svoju, sve malo finije žene koje znam u svom životu koje su jako glamurozne da mi kažu kako da budem tako cijeli elegantan'', prič Luciano.



U elegantnoj verziji gledat ćemo ga iduće nedjelje u showu Tvoje lice zvuči poznato.

