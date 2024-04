Antonia Dora Pleško pokazala neprežaljenog oca i svoju lijepu majku, usporedili je s jednom od najljepših žena svijeta!

Antonia Dora Pleško objavila je na TikToku fotografiju svojih roditelja i ganula pratitelje.

Pjevačica Antonia Dora Pleško koju trenutačno gledamo i kao jednu od natjecateljica hit-showa "Tvoje lice zvuči poznato" sa svojim je pratiteljima na TikTok profilu podijelila fotografiju svojih roditelja iz mlađih dana.

Točnije, objavila je fotografiju s njihova vjenčanja, a onda i svoju.

"Mama ista Marion Cotillard", "Mamina faca, tata coloring", "Ti si najbolje od jednog i od drugog", "Ljubav", "Prelijepa", "Ajmeeee", komentirali su njezini pratitelji.

Na komentar kome više nalikuje, Antonia Dora je odgovorila: "Zapravo ličim puno više na tatu kad se nasmijem".

Inače Dora je u posljednje dvije godine doživjela dvije obiteljske tragedije o čemu je progovorila u prvoj emisiji nove sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato".

"Nije me bilo zadnje dvije godine jer sam imala tragediju u obitelji. Prvo mi je umro stric, a on je uvijek bio tu za mene. I nekako kad je krenulo na bolje, izgubila sam tatu. Mislila sam da je to kraj, ali nije. Tata je uvijek govorio da bi baš ja trebala biti u ''Tvoje lice zvuči poznato'' jer baš na njega imam dar za imitaciju i sigurna sam da su i on i stric sretni i ponosni i da me gledaju u svakom trenutku", ispričala je tada Antonia na rubu suza.

Domaća javnost je mladu pjevačicu prvi put upoznala prije 15 godina kada je nastupila u showu "Supertalent", kada joj je bilo svega 11 godina, a već tada je sve osvojila svojim talentom.

"Prije 15 godina smo bili zajedno dok si nastupila u Supertalentu, tada si imala 11 godina. I od tada do danas stoji jedno čudo od djeteta koje se realiziralo", prisjetio se Enis Bešlagić dok je komentirao Antonijin prvi nastup i transformaciju u showu "Tvoje lice zvuči poznato".

