U dva mjeseca od anonimnog mladića pretvorio se u heroja koji je ujedinio naciju, a evo tko mu je najveća podrška!

Baby Lasagna pobjednik je Dore i predstavljat će Hrvatsku na Euroviziji. Obožavatelji Eurosonga mu predviđaju i pobjedu u Švedskoj. Baby Lasagna našem je Davoru Gariću za In magazin otkrio da je mimo pozornice jako emotivan, i da mu je najveća potpora djevojka Elizabeta.

Suza je krenula, Baby Lasagna otkrio je prve dojmove nakon što je proglašeno da će predstavljati Hrvatsku u Švedskoj!

''Da, to sad kad si rekao da ću predstavljati Hrvatsku u Švedskoj... Nemam pojma, čudno je i dalje. Ne znam što to znači za nekog izvođača ili bilo koga drugoga, ali kao i do sada, dat ću sve od sebe'', rekao je.

Podršku publike itekako ima, taj enormni broj glasova, ne samo u Hrvatskoj, nego je podrška i izvana, koliko mu je to značilo da da sve od sebe na pozornici?

''Pa čudo je bilo, nisam znao da je tolika podrška, ali ja sam puno puta rekao i opet ću ponoviti, jednako sam nastupao da sam bio i zadnji i prvi, stvarno je to istina, znam da sam to uvijek radio, i kad sam svirao u klubovima pred 50 ljudi, dao sam jednako snage kao pred 50 tisuća ljudi. To je nešto čime se vodim'', kaže.



Ono što smo primijetili je da je Marko mimo kamera jedna osoba, a kad izađe na pozornicu izađe kao neka potpuno druga - Baby Lasagna!

''Da, ima tu još neki dio mene koji dijelim najviše s najbližima, ali isitna je, to je ono kad izađem na stage, samo se nešto preokrene i znam, sebi reć u glavi - Ej, Marko, sad uključi onog lika! i onda tajk lik preuzme cijelu kontrolu!'', kaže Baby.

Styling je inspiriran dijelovima hrvatske nošnje, iz kojeg kraja?

''Općenito hrvatskom nošnjom, ne nužno jednog kraja, kao i u spotu, prsluk je nemam pojma otkuda, košulja je istarska, hlače su bile međimurske'', otkrio je Lasagna.

Ono što je itkako dalo vjetar u leđa to je spot koji je režirala njegova bolja polovica. Kako je išla ta suradnja?

''Ona je u biti režirala sve spotove od Baby Lasagne i svaku sliku službenu koju možete vidjeti - ona stoji iza toga. Ona je umjetnica isto kao i ja, samo u vizualnom aspektu, tako da mi ona puno pomaže. Ona je, uvijek kažem, Baby u Baby Lasagna'', kaže Lasagna.

Što njih dvoje rade kad ne snimaju spotove?

''Obično ona voli ići istraživati istarska sela! Sva napuštena sela ja sada znam. Sad sam tek upoznao Istru. Cijeli život živim u Istri, ali i dalje znam da nemam pojma Istru. Volimo ići po tako napuštenim selima'', priča Baby.

Tko je uopće smislio ime Baby Lasagna?

''Ja! Baš dok sam šetao s boljom polovicom u Novigradu, samo mi je palo na pamet - Baby Lasagna, nema nekog posebnog značenja'', otkrio je.

Lasagna je na presici zasuzio, je li on emotivni romantični tip?

''Pa puno me toga pogodilo, bilo je ovo jedno lijepo, ali teško iskustvo, ali jako sam emotivan lik, lako me se može rasplakat! Vidio sam da su ljudi ponosni i sretni'', priznao je.

