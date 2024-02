Twitter je gorio od komentara poslije pobjede Baby Lasagne, neki su uvjereni u njegov još veći uspjeh: ''Zagreb 2025.''

Uvijek je zanimljivo čitati komentare na društvenim mrežama, a ovoga su puta tviteraši ukrali svu pozornost tijekom trajanja Dore.

Kako to i obično biva, gledatelji su vjerno komentirali ovogodišnju Doru na kojoj je pobijedio Baby Lasagna.

Kako je krenuo prijenos, tako su krenule i reakcije gledatelja po društvenim mrežama.

There’s no going back 🤷‍♂️ Zagreb 2025 #dora2024 — ї’їт🥭| 🇮🇹🇭🇷🇪🇸 (@dykitantsi) February 25, 2024

Najviše reakcija privukao je, očekivano, nastup Baby Lasagne. Odmah nakon njegove izvedbe gledatelji su pisali kako je to pobjednik Dore 2024.

S druge strane, mnogi su jedva čekali nastup Saše Lozara, koji je nakon nastupa u polufinalu postao tema memova i imao je viralan krik.

Također, puno je bilo komentara u vezi glasanja. Naime, neki gledatelji žalili su se da im pozivi i SMS-ovi ne prolaze, odnosno da ne mogu glasati za svog favorita.

U nastavku možete pogledati samo neke od tvitova koji kruže, a reakcije su se samo nizale jedna na drugu.

Isto tako, Island je oduševio Twitter jer su Baby Lasagnu nagradili s 12 bodova.

We been knew that Iceland has taste #dora2024

Let 3, prošlogodišnji pobjednik Dore, izašao je na pozornicu i u show programu. Otpjevali su još dvije pjesme.

"Mi smo tu pod prisilom", našalila se riječka grupa.

not dora being an actual let 3 concert 😭 #dora2024 — steven⸆⸉ | 🇺🇦🇳🇴🇮🇹🇧🇪🇱🇹 (@xsteeewx) February 25, 2024

it'd be so funny if they just performed babaroga again 😭#Dora2024 — tonia 🇮🇹🇱🇹🇭🇷🇮🇪🇪🇪 (@emergencesea) February 25, 2024

JA NE MOGU DA GLEDAM I SLUSAM LET 3 I OVE GODINE, MOLIM VAS KOMSIJE… #Dora2024 — Esc fan 🇷🇸🇸🇪 (@esc_natasha) February 25, 2024

I MI SMO POD PRISILOM #DORA2024 — fuksa (@sljokasta_) February 25, 2024

Pažnju je privukao i Vinko Ćemeraš zbog svojih vokalnih sposobnosti.

Vinko has such a gorgeous staging and performance, goosebumps✨#Dora2024 pic.twitter.com/B4WxlWnCUk — E L I F 🍉💐🪿 (@letscountsmiles) February 25, 2024

Nizali su se komentari i za Damira Kedžu.

Listen Damir is such a good singer but I would prefer something more original like Let3 or BaLas #dora2024 — René 🥭 💊 (@r3n3sc) February 25, 2024

Damir has best vocals so far, and excellent live. Would do very well this year if selected #Dora2024 🇭🇷 — Another ESC Fan (@anotherESCfan) February 25, 2024

Damir is so great live if only he had a better song #Dora2024 — Silja (@sverigesc) February 25, 2024

Grupa Vatra s pjesmom "Slatke suze, gorka ljubav" također je izazvala komentare na društvenim mrežama.

VATRA IS GREAT, I would have been very happy to see them win if Baby Lasagna wasn't in the mix #Dora2024 — Franko • 🇭🇷 RIM TIM TAGI DIM (@frankodois) February 25, 2024

Let 3 (i Severna) bili su iduća tema tviteraša.

I guess it's chicken time. #Dora2024 — Jed Davis 🏳️‍🌈 💙💛 (@xlerb) February 25, 2024

i’m not drunk enough for this #Dora2024 — jana 🇭🇷🇱🇹🇳🇴🇧🇪 (@xrr_jana) February 25, 2024

Tviteraši su i večeras čekali krik Saše Lozara, a primijetili su da ima drukčiji outfit.