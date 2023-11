Delirij na prepunim Gripama: Aco Pejović u Splitu otpjevao jedan od najdražih mu koncerata u karijeri

Aco Pejović održao je dugoočekivani koncert na splitskim Gripama, pred prepunom dvoranom otpjevao je svoje najveće hitove.

Dugo vremena nitko u Splitu nije doživio takvu eksploziju iskrenih emocija kao na sinoćnjem koncertu regionalne glazbene megazvijezde u prepunoj velikoj dvorani Gripe. Aco Pejović ispunio je svoje javno dano obećanje i duže od tri sata svojim pjesmama, upečatljivim ljubavnim porukama, ali i neiscrpnom energijom rasplesao i raspjevao tisuće i tisuće fanova svih generacija. Neumorni pjevač bio je nezaustavljiv. Jedan za drugim, redao je svoje svima poznate hitove kao što su "Za Liljanu", "Da si tu", "Jednom se živi", Sve ti dugujem", "Ponoć" i još tridesetak ništa manje atraktivnih pjesama u kojima ga je publika, poput zbora, unisono pratila od prvog do zadnjeg takta. Ovaj koncert, koji se bez lažne skromnosti može doista nazvati spektaklom i pravim vatrometom glazbe, ljubavi i nadasve pozitivne; energične zabave Splićani su jedva dočekali.

Omiljenom izvođaču iz susjedstva gromoglasnim aplauzom, ovacijama čak i pjevanjem njegovih pjesama na "suho", naprosto nisu dali da ode sa bine.

''Splite moj, započeo je govoriti Aco obraćajući se publici, ali od krikova i delirija kojim su dočekane te njegove prve riječi'', morao je pričekati kako bi nastavio dalje.

''Split i ja volimo se javno. Kad vidim ova vedra i vesela lica ispred sebe, kad čujem kako zajedno sa mnom pjevate, ma ništa mi više ne treba. Svakom pjevaču ovo je životna energija koja nas drži, mi smo tu zbog vas. Hvala vam što ste urezali trajni trag na mom srcu'', kratko je tek prozborio Pejović i odmah prekidan gromoglasnim aplauzom odobravanja mnogobrojne publike.

A na vrhuncu koncerta, Aci se kao poseban gost pridružio njegov veliki prijatelj i kolega, sarajevska glazbena zvijezda Mirza Selimović te su zajedno otpjevali kultnu "Nije htjela" u spomen na preminulog im prijatelja Kemala Montena. Potom, dok se Aco presvlačio, Mirza je poštujući splitsku publiku otpjevao "Ako me ostaviš" Miše Kovača i time itekako još dodatno naelektrizirao splitsku raspjevanu dvoranu.

Ako je suditi po komentarima nakon koncerta, ovaj koncert dugo će se pamtiti. Društvene mreže sinoć su gorjele.

Karijera Ace Pejovića traje već više od 30 godina, no malo tko je vjerovao u ovakav uspjeh. Od pjevača po splavovima dosegao je status regionalne megazvijezde čiju kvalitetu i omiljenost baš nitko ne može osporiti. Sve što radi, Pejović to čini s puno ljubavi i strasti, a obožavatelji to prepoznaju i nagrađuju. Stoga ne čudi da je ovaj splitski početak nove hrvatske turneje bio nestrpljivo iščekivan mjesecima, a vrhunac će se dogoditi na Valentinovo iduće godine, 14. veljače, ponovno u Areni Zagreb, u organizaciji provjerene promotorske kompanije Lion Events.