Tko su mame Vatrenih? Jedna se posebno ističe svojim izgledom, a druga se može pohvaliti zavidnom karijerom!

Još i danas pamti se trenutak na Svjetskom prvenstvu u Kataru kad je Joško Gvardiol potrčao u zagrljaj majci Sanji. Njihov zagrljaj snimila je njegova sestra Franka, a ta je fotografija obišla svijet i izazvala emocije kod brojnih obožavatelja.

''Kad zagrlite svoje dijete nakon takvog uspjeha, vidite da me emocije prate i pratit će me. Jednom riječju divno'', rekla je Sanja Gvardiol za IN Magazin.

Inače, njegova majka radi u veleprodajni firmi, a osim Joška ima i još dvije kćeri, Franku i Lorenu.

''Joško ima još dvije starije sestre. Roditelj kao roditelj se uvijek daje, nema tu kalkulacije, jednostavno samo ljubav. Usmjerite prvo pa ovo drugo dvoje samo trči za njim ili njom. Iskreno da vam kažem ne znam kako. Samo ljubav i davanje i protrče tako te nekakve godine i shvatite da imate divne ljude koji su ponosni na svoje roditelje i roditelje koji su ponosni na svoju djecu'', ispričala je mama Sanja.

U braku je s Joškovim ocem Tihomirom koji radi u ribarnici na Dolcu.

Naš vratar Dominik Livaković ima majku Manuelu Skoblar, a kad vidite njene fotografije, mnogi će se zapitati je li moguće da mu je to mama.

Zdravko Livaković i Manuela Skoblar Dominika su dobili 1995. godine, a mladolika mama Manuela privlačila je pozornost fotografa na vjenčanju svog sina 2022. godine.

Na vjenčanje je stigla u širokoj krem haljini koja je istaknula njene vitke noge. Oči je sakrila iza sunčanih naočala, a odlično joj pristaje i crna bob frizura koju nosi.

Inače, Manuela je u rodu s legendarnim napadačem jugoslavenske reprezentacije Josipom Skoblarom koji je nakon igračke karijere ostvario uspjeh i kao trener Hajduka, a danas vodi popularnu obiteljsku konobu u Zadru.

Svog sina redovno prate i roditelji Luke Modrića, majka Radojka i otac Stipe. Iako su roditelji jednog od najslavnijih nogometaša na svijetu, Modrićevi roditelji su samozatajni i ne vole se eksponirati u javnosti, ali prate ga na svim važnijim utakmicama.

Jedini javni istup imali su nakon što je Luka 2018. osvojio Zlatnu loptu. Njihove videoporuke tada su obišle cijeli svijet, a na njih je teško ostati ravnodušan.

''Sine moj, ja sam najponosniji i najsretniji tata na svijetu, ti si moj genije'', poručio mu je tata Stipe.

''Bravo, sunce. Zasluženo je, to sam i očekivala. Puno te volim'', s osmijehom je poručila mama Radojka.

Majka Domagoja Vide, Željka, je vrlo samozatajna i o njoj se ništa ne zna. Vidin otac Rudika je u ranijem intervjuu rekao da je Domagoja i njegovog brata ona vodila na nogometne treninge.

''Mama ih je uglavnom vodila na treninge, ja se nisam protivio, bilo mi je drago da se djeca bave nekim sportom. Kad god sam mogao, išao sam s njima na igralište na nogomet. Dok su oni bili mali uglavnom je o njima vodila brigu moja supruga Željka jer ja sam i radio i igrao nogomet pa nisam imao puno vremena. Dođem s posla, presvučem se i odmah na trening. Bila su to teška vremena za život. Supruga je bila domaćica i brinula je o djeci'', ispričao je Rudika za Express.

U hrvatskom dresu viđena je 2018. godine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, a utakmicu je pratila u društvu njegove supruge Ivane i sinčića Davida. Paparazzi su ih uhvatili i na balkonu hotela u Sočiju iste godine.

Naš mladi reprezentativac Borna Sosa na Instagramu je podijelio fotografiju s majkom Vesnom, a koliko ju voli, nije skrivao.

''Majka svih majki'', napisao je Borna uz zajedničku fotografiju.

Upravo zahvaljujući mami Vesni, koja se rodila i odrasla u Berlinu, Borna je dobio njemačko državljanstvo.

''Rođen sam i odrastao u Zagrebu, to je moj grad. Poveznica s Njemačkom postoji u mojoj obitelji jer je moja mama odrasla ondje, rodila se u Berlinu. Kao mali dosta sam putovao tamo. Tih uspomena danas imam i na fotografijama, pa imam jednu snimljenu pokraj fontana u Stuttgartu kada sam bio mali'', ispričao je u intervjuu za Story.

Tad je rekao da vjeruje u intuiciju i da smatra da je to naslijedio od mame.

''Vjerojatno sam je naslijedio od mame. Pomogla mi je i poslovno, i ljubavno i prijateljski. Najgora mi je osobina ljubomora. Osjetim je i prepoznajem'', rekao je.

Roditelji Matea Kovačića također su vrlo samozatajni, a nogometaš se njima pohvalio na Instagramu povodom 50. rođendana mame Ružice.

''Sretan rođendan, mama. Volim te'', poručio je tad.

Mama je odigrala važnu ulogu na samom početku Mateove karijere i nogometaš je za nju istaknuo da je jedna od najzaslužnijih osoba za uspjeh.

Ivan Perišić ne skriva da mu je obitelj na prvom mjestu, a u tome je sigurno veliku ulogu odigrala njegova teška životna priča koja je tada perspektivnog Hajdukovca prisilila na brzo odrastanje te učvrstila veze s majkom i sestrom. Naime, Ivan se sa samo 17 godina morao preseliti u Francusku kako bi spasio cijelu obitelj. Njegov je otac zapao u dugove, a kako bi preživjeli, mladi je nogometaš potpisao za francuskog drugoligaša, Sochaux. Tada je u Francusku sa sobom poveo sestru i majku Tihanu.

Inače, Tihana Perišić je i sama iz sportske obitelji. Njeno je djevojačko prezime Jelavić, a ona je sestra našeg bivšeg nogometaša Igora Jelavića.

2018. godine podijelio je fotografije s mamom i sestrom ispred Eiffelovog tornja.

A mama Andreja Kramarića koji je na svoj rođendan zabio gol protiv Albanije poznata je hrvatskoj javnosti. Naime, Danica Kramarić ravnateljica je Uprave za primarnu zdravstvenu zaštitu, a često ju se može vidjeti na zdravstvenim konferencijama i predavanjima. Surađuje i s ministrom zdravstva Vilijem Berošom, a prošle godine zajedno su isporučili prvo od šest ugovorenih plovila za hitnu medicinsku intervenciju na moru i otocima.

U braku je Andrejevim ocem Josipom.

