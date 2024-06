Ljubavna priča Dominika i Helene Livaković nije započela na prvi pogled, no zato je ove godine dobila najljepši mogući nastavak!

Svoju ljubavnu priču su Dominik i Helena Livaković započeli kao prijatelji, a danas su ponosni roditelji sinčića Joakima.

Naš nogometni vratar Dominik Livaković i njegova lijepa supruga Helena svoju ljubavnu priču započeli su 2017. godine, a ni jedno ni drugo ne kriju kako to nije bila ljubav na prvi pogled.

"Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša je priča započela prijateljstvom. Posebno me očarao duhovitošću, pogotovo zbog toga što je na prvu povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak", izjavila je jednom prilikom Helena Livaković.

"Jako smo samozatajni. Oboje smo po prirodi povučeni i imamo uzak krug ljudi s kojima se družimo. Puno vremena provodimo sa psom Cruzom s kojim volimo ići u šetnje prirodom. Kada imamo više slobodnih dana, volimo otići u Zadar, ali i na druga kraća putovanja", rekla je ona ranije u intervjuu za Story.

Samozatajna Helena, koju po izgledu uspoređuju s Meghan Markle, ne voli puno toga otkrivati o sebi, ali pred kraj 2022. godine privukla je puno pozornosti na sebe na tribinama Svjetskog prvenstva kad je svojeg supruga podržavala na utakmicama i na svakoj utakmici nosila Dominikov dres.

Par se vjenčao su se u lipnju 2022. u Zadru, a prije toga su bili pet godina u vezi.

Na svadbi im je pjevao Petar Grašo i Saša Matić, a na popisu uzvanika, između ostalih, bili su i Mateo i Izabel Kovačić, Luka i Vanja Modrić te Šime Vrsaljko.

Svoju ljubavnu priču upotpunili su malenim sinčićem Joakimom koji je na svijet došao početkom ove godine, a vijest o prinovi su uspješno držali u tajnosti do samog kraja.

