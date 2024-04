Sandra Benčić se oglasila o slučaju Dalibora Matanića, nešto ju je posebno šokiralo u cijeloj priči: "Iznenađuje koliko je ljudi pisalo da..."

Sandra Benčić komentirala je slučaj Dalibora Matanića koji je ovih dana broj jedan u domaćoj javnosti i u glumačkim krugovima.

Naša političarka i saborska zastupnica Sandra Benčić komentirala je slučaj redatelja Dalibora Matanića i njegovu ispriku koju je uputio zbog navodnih seksualnih zlostavljanja mladih djevojaka, a koju je objavio putem društvenih mreža, te jasno dala do znanja što o tome misli.

"Često sam se u radu sa žrtvama nasilja susretala s ljudima koji rade u sustavu socijalne skrbi, a koji ne bi prihvaćali iskaze žrtvi jer je po njima bilo nemoguće da bi taj ugledni liječnik ili profesor počinio tako nešto. Nasilje nad ženama u svim aspektima nema boju, lijevu ili desnu orijentaciju, ona je konstanta našeg društva. Zato me to uopće nije iznenadilo, ali me iznenađuje koliko je ljudi pisalo da ih je to šokiralo. Razočarava me podrška. Čovjek koji je seksualno uznemiravao mlade suradnice po ključu da je on taj koji ima moć, to je klasični patrijarhalni obrazac ponašanja", izjavila je Sandra prilikom gostovanja na televiziji N1.

Benčić: Čovjek koji je godinama seksualno uznemiravao mlade suradnice po ključu da on ima moć, to je tipični patrijarhalni obrazac ponašanja. Bitno je da žrtvama šaljemo poruku: hrabre ste što ste izašle, podržavamo vas, pa i u borbi protiv sustava koji je priječio da progovorite pic.twitter.com/agIarpCeqH — Možemo! (@mozemoHR) April 8, 2024

Pritom je komentirala i Matanićevu ispriku koja je osvanula na njegovim društvenim mrežama koje je potom izbrisao, odnosno zaključao.

"Isprika koju je objavio je fejk isprika. On je u toj isprici sebe veličao, opravdavao je što je napravio za hrvatsku umjetnost, i alkoholom i drogama. Alkohol i droge nisu opravdanje, to je njegov problem. Problem koji si napravio drugima ćemo osuđivati. Treba pokrenuti i kazneni postupak da se to istraži, a žrtvama svaki dan treba slati poruke da su bile hrabre i da ćemo ih podržati", zaključila je.

Matanić je prije nekoliko dana šokirao javnost priznanjem na Facebooku o seksualnom uznemiravanju kolegica, nakon čega je obrisao svoj profil na društvenoj mreži, no nakon toga opet se nakratko vratio na spomenutu društvenu mrežu, i to kako bi ograničio komentiranje samo na osobe koje ga prate dulje od 24 sata, nakon čega se ponovno deaktivirao.

Evo i što je zadnje objavio na društvenoj mreži.

"Drage kolegice i kolege, prijateljice i prijatelji. Stvarni i virtualni. Možda ste primijetili da sam nestao s društvenih mreža. Međutim, danas sam se vratio samo kako bih vam ispričao svoju priču, jer puno je verzija ovih dana, a volio bih ipak da čujete moju stranu.

Više od 20 godina brinem na setu da žene imaju mir toliko potreban za glumačku koncentraciju i zato većina glumaca i voli raditi sa mnom jer ne dopuštam nikakva uznemiravanja, čak sam znao dati i otkaze onima koji ne bi poštovali mir glumica i ostalih suradnica. Kako to obično biva, znao sam svaki detalj u kadru koji bih snimao, no pritom osobno nisam bio svjestan detalja svog ponašanja...

Iskreno i neizmjerno žalim zbog svojih neprimjerenih postupaka, koji su izazvali kod pojedinih žena osjećaj uznemirenosti i nelagode. Nisam bio svjestan svog pogrešnog pristupa prema kolegicama izvan seta. Ne postoji opravdanje ni isprika za moje postupke. Poznat sam po specifičnom, rubnom humoru i radikalnim metodama rada ne bi li glumci bili što bolji u kadru, no ništa ne opravdava ako nekome izazovete osjećaj nelagode.

Tek sada kad sam se samostalno prijavio u ustanovu za liječenje ovisnosti i u radu sa stručnim osobama, osvijestio sam da sam na neprimjeren način uznemiravao kolegice. Sve se zbivalo u trenucima kad sam bio pod utjecajem alkohola ili droga.

Naš je posao užasno stresan, ali to me, naravno, nikako ne opravdava.

Volio bih prije svega da u ovome budem primjer drugim kolegama, riječ je o vrlo osjetljivom terenu u kojem se neki od nas očito ne snalaze najbolje.

Dijelu žena već sam se osobno ispričao i molio za oprost. Nastavit ću to najponiznije i s punim respektom raditi tijekom liječenja.

Priznajem svoje pogrešne postupke, ali apeliram na medije da se zbog zaštite moje obitelji ne nadodaju priče i da se svakako priča na adekvatan način obradi i provjeri te ne miješa s drugim slučajevima. Moja obitelj je humanistički odgojena, mi ne znamo mrziti, mi ne zamjeramo onima koji su nas drugi dan zbog mojih grešaka, odmah ostavili bez posla, stekli smo neke nove lijepe prijatelje koji su spremni pomoći.

Najbitnije je u svemu ovome da sam ja u potpunosti osvijestio da je to što sam radio neprihvatljivo, tog nisam bio svjestan i nisam razumio svoju poziciju na ispravan način. Nema opravdanja za pogreške koje sam počinio, predan sam radu na sebi kako se takvo ponašanje i postupci ne bi nikada ponovili.

Spreman sam snositi posljedice, suočiti se s problemima koje imam, ali molim sve, posebno medije, da budu obzirni prema mojoj obitelji, koja s ovim nema ništa.

Napravio sam puno umjetničkih uspjeha za ovu zemlju, ali vjerujte mi da bih iste sekunde sve to mijenjao samo da sam na trenutak bio bolji muž, bolji otac i manje povrijedio druge...

Nakon ove izjave u potpunosti se povlačim iz javnosti i molim sve za razumijevanje s obzirom na to da sam na liječenju upravo zbog problema koje sam uzrokovao. Hvala najviše mojoj obitelji na svemu što su prošli te glumcima na iskrenoj podršci", napisao je Matanić.

