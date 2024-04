Prošle godine Matanić se predstavljao kao aktivist u borbi protiv nasilja nad ženama, ovako je tada govorio: ''Ne smijemo niti jedne sekunde šutjeti i dopustiti da itko opravdava nasilje''

Dalibor Matanić prošle je godine poručio kako je - dosta šutnje, u sklopu kampanje u borbi protiv nasilja nad ženama. Sad se našao usred skandala o kojem se šuškalo, a sad ga je sam potvrdio i priznao.

Priopćenje Dalibora Matanića u kojem je nakon tjedana šuškanja sam priznao da se neprimjereno ponašao prema kolegicama šokiralo je Hrvatsku, a još je veći šok što se redatelj prošle godine predstavljao kao aktivist za borbu protiv nasilja nad ženama.

Naime, tada je na naslovnici Glorije uz Idu Prester poručio - "Dosta je šutnje".

"Dolazi smjena generacija i više nema mjesta za patrijarhalne barbare. U slučajevima nasilja nad ženama pogađa me činjenica da je žena ženi često neprijatelj, pa tako i kad muž pretuče Klaru Buntić ili dva policajca siluju ženu - onda uz dio muških barbara ženu napadaju i druge žene. Jer su uništile ugled, život i karijeru - muškaraca", govorio je tad Matanić za Gloriju.

"Mi smo daleko od normalne zemlje dok god netko misli da bi jedan sportaš, policajac ili razmaženi sin trebao imati ikakvu olakšicu za nasilje nad ženama. Kad to iskorijenimo, moći ćemo reći da više ne živimo u barbarskom dobu. Zato sam i ponosan što radim TV seriju Šutnja - zbog svih tih supruga koje su sigurno znale da im muževi rade strahote nad tinejdžericama, ali zbog statusa u društvu ili zbog straha i realne opasnosti od lokalnih šerifa napravile su dodatno zlo - šutjele su. Ako želimo normalnu zemlju, ne smijemo niti jedne sekunde šutjeti i dopustiti da itko opravdava nasilje. Inače smo i mi barbari", hvalio se tad Matanić.

"Dolazi, nadam se, do smjene generacija u kojoj se ocjenjuje samo jedno pravilo, a to su - postupci. Velika većina muškaraca - spomenutih patrijarhalnih barbara - zapravo se boji žena i njihove desetljećima zatomljivane snage. Velika većina tih muškaraca ne može se tek tako pomiriti s neizbježnim odlaskom patrijarhata u povijest, oni bi još malo produljili svoju vladavinu. No treba ih nekako educirati da im je odzvonilo, ali da im žene nisu neprijatelji, već ravnopravni partneri. Nema opravdanja za bilo kakvu vrstu nasilja u društvu koje hoće napredovati", govorio je.

Podsjećamo, Matanić se našao usred skandala prema kojem je seksualno uznemiravao kolegice, a sve optužbe sam je priznao, njegovo priopćenje u cijelosti možete pročitati OVDJE.

