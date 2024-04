Oglasio se producent koji je našem proslavljenom redatelju otkazao suradnju zbog optužbi za seksualno uznemiravanje kolegica: ''Mi reagiramo na opravdanu sumnju..."

Producent Nebojša Taraba objasnio je da su nakon prvih informacija o slučaju Dalibora Matanića poduzeli sve što su smatrali da se mora poduzeti.

Producent Nebojša Taraba za Index je progovorio o slučaju Dalibora Matanića koji je nakon tjedana šuškanja sam priznao da je uznemiravao žene te je potvrdio da mu je otkazana suradnja s velikom europskom koprodukcijom Greater Adria nakon optužbi za seksualno uznemiravanje kolegica.

"Jest, otkazana mu je suradnja na Greater Adriji. Mi reagiramo na opravdanu sumnju, stav naše produkcijske kuće je vrlo jasan. Mi smo producenti koji su radili Šutnju i naš stav prema bilo kakvom obliku zlostavljanja, pogotovo žena je vrlo jasan. What we preach is what we live. U međuvremenu je Dalibor Matanić kroz svoju ispriku potvrdio da su naše sumnje bile opravdane i da smo povukli pravi potez", rekao je.

"Žao nam je jer je Dalibor Matanić doista jedan od najboljih i najtalentiranijih hrvatskih redatelja, možda i europskih. Nekad je teško odvojiti lik i djelo. Nama su ipak na prvom mjestu žrtve. Osjećamo se jako loše. U mislima smo s njegovom obitelji, suprugom i djecom koji nisu krivi za to. Isto tako sa svim tim mladim kolegicama koje su bile izložene tome. I to je sve što vam ja mogu reći na nekoj ljudskoj razini kao odgovorna osoba, kao producent", dodao je.

"Moj kolega i ja smo po prvim informacijama poduzeli sve ono što se mora poduzeti da nas i ostale kolege prate u takvim situacijama, da poduzimaju jednake korake" govori Taraba.

Nebojša je također otkrio kako je bilo surađivati s Daliborom Matinićem.

"Bilo je dobro, bilo je super. Naravno da me je iznenadilo, šokiralo me. Mi živimo s tim već mjesec dana. Osjećaji su vrlo pomiješani. To su užasno važni projekti. To su hrvatski projekti s globalnim dosegom. I Novine i Šutnja, a Greater Adria će biti, nadajmo se, najveća ikad hrvatska serija", kaže.

Velika je koprodukcija s Italijom, Belgijom, Austrijom. Tako da smo si sad fokusirani na realizaciju projekta. I Daliboru želimo svaku sreću u borbi za samog sebe. To je jedino što možemo, a neke stvari naprosto nisu tako lako oprostive", zaključio je.

Podsjetimo, nakon što je Večernji list objavio da da su našem redatelju i scenaristu Daliboru Mataniću otkazane brojne suradnje zbog seksualnog uznemiravanja kolegica, a navodno je među njima bila i kampanja HDZ-a, naš proslavljeni redatelj o cijelom se slučaju sam oglasio u priopćenju koje je podijelio na Facebooku.

"Drage kolegice i kolege, prijateljice i prijatelji. Stvarni i virtualni. Možda ste primijetili da sam nestao s društvenih mreža. Međutim, danas sam se vratio samo kako bih vam ispričao svoju priču, jer puno je verzija ovih dana, a volio bih ipak da čujete moju stranu", započeo je Dalibor.

"Više od 20 godina brinem na setu da žene imaju mir toliko potreban za glumačku koncentraciju i zato većina glumaca i voli raditi sa mnom jer ne dopuštam nikakva uznemiravanja, čak sam znao dati i otkaze onima koji ne bi poštovali mir glumica i ostalih suradnica. Kako to obično biva, znao sam svaki detalj u kadru kojeg bi snimao, no pritom osobno nisam bio svjestan detalja svog ponašanja...", dodao je.

