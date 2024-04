Dalibor Matanić nestao s društvenih mreža nakon priznanja o uznemiravanju kolegica: Facebook je obrisao, Instagram zaključao

Dalibor Matanić nestao je s društvenih mreža nakon što je u javnom priopćenju priznao optužbe o seksualnom zlostavljanju kolegica.

Redatelj Dalibor Matanić obrisao je svoj Facebook profil te je zaključao Instagram nakon priznanja o seksualnom zlostavljanju kolegica.

Njegova javna isprika više se ne može pronaći na profilima.

Evo što je Matanić napisao prije nego se odlučio na taj potez.

"Drage kolegice i kolege, prijateljice i prijatelji. Stvarni i virtualni. Možda ste primijetili da sam nestao s društvenih mreža. Međutim, danas sam se vratio samo kako bih vam ispričao svoju priču, jer puno je verzija ovih dana, a volio bih ipak da čujete moju stranu", započeo je Dalibor.

"Više od 20 godina brinem na setu da žene imaju mir toliko potreban za glumačku koncentraciju i zato većina glumaca i voli raditi sa mnom jer ne dopuštam nikakva uznemiravanja, čak sam znao dati i otkaze onima koji ne bi poštovali mir glumica i ostalih suradnica. Kako to obično biva, znao sam svaki detalj u kadru kojeg bi snimao, no pritom osobno nisam bio svjestan detalja svog ponašanja...", dodao je.

"Iskreno i neizmjerno žalim zbog svojih neprimjerenih postupaka, koji su izazvali kod pojedinih žena osjećaj uznemirenosti i nelagode. Nisam bio svjestan svog pogrešnog pristupa prema kolegicama izvan seta. Ne postoji opravdanje ni isprika za moje postupke. Poznat sam po specifičnom, rubnom humoru i radikalnim metodama rada ne bi li glumci bili što bolji u kadru, no ništa ne opravdava ako nekome izazovete osjećaj nelagode", govori.

"Tek sada kad sam se samostalno prijavio u ustanovu za liječenje ovisnosti i u radu sa stručnim osobama, osvijestio sam da sam na neprimjeren način uznemiravao kolegice. Sve se zbivalo u trenucima kad sam bio pod utjecajem alkohola ili droga", priznaje redatelj.

"Naš posao je užasno stresan, ali to me naravno nikako ne opravdava. Volio bih prije svega da u ovome budem primjer drugim kolegama, riječ je o vrlo osjetljivom terenu u kojem se neki od nas očito ne snalaze najbolje. Dijelu žena već sam se osobno ispričao i molio za oprost. Nastavit ću to najponiznije i s punim respektom raditi tijekom liječenja", dodao je.

"Priznajem svoje pogrešne postupke, ali apeliram na medije da se zbog zaštite moje obitelji, ne nadodaju priče i da se svakako priča na adekvatan način obradi i provjeri te ne miješa s drugim slučajevima. Moja obitelj je humanistički odgojena, mi ne znamo mrziti, mi ne zamjeramo onima koji su nas drugi dan zbog mojih grešaka, odmah ostavili bez posla, stekli smo neke nove lijepe prijatelje koji su spremni pomoći. Najbitnije u svemu ovome je da sam ja u potpunosti osvijestio da je to što sam radio neprihvatljivo, tog nisam bio svjestan i nisam razumio svoju poziciju na ispravan način. Nema opravdanja za pogreške koje sam počinio, predan sam radu na sebi kako se takvo ponašanje i postupci ne bi nikada ponovili", priznaje.

"Spreman sam snositi posljedice, suočiti se s problemima koje imam, ali molim sve, posebno medije, da budu obzirni prema mojoj obitelji, koja s ovim nema ništa. Napravio sam puno umjetničkih uspjeha za ovu zemlju, ali vjerujte mi da bi iste sekunde sve to mijenjao samo da sam na trenutak bio bolji muž, bolji otac i manje povrijedio druge", kaže Dalibor.

"Nakon ove izjave u potpunosti se povlačim iz javnosti i molim sve za razumijevanje s obzirom na to da sam na liječenju upravo zbog problema koje sam uzrokovao", zaključio je Matanić pa se zahvalio obitelji i glumcima na podršci.

Producent Nebojša Taraba oglasio se povodom cijele situacije i prizao da mu je otkazana suradnja.

Podsjetimo, do ovog Matanićevog priopćenja došlo je nakon što je Večernji list objavio tekst o žrtvama koje su progovorile o neumjesnim porukama koje im je slao i o neugodnim situacijama koje je stvarao na snimanjima.

O svemu tome, regionalna filmska zajednica brujila je već tjednima.

Zbog svega je Matanić, kako piše Večernji, u ožujku ostao bez posla na velikoj europskoj seriji, kampanje za jedan ženski časopis te predizbornog angažmana za vodeću hrvatsku političku stranku, a sve nakon što su do njegovih producenata došle priče žena koje je seksualno uznemiravao.

