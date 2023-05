Sve je spremno za prvo polufinale Eurosonga, Let 3 i "Mama ŠČ!" pjevaju sedmi po redu!

Prva polufinalna večer Eurosonga 2023. održava se u Liverpoolu, a u njoj će nastupiti predstavnici 15 zemalja.

Pred nama je prva polufinalna večer Eurosonga 2023. u Liverpoolu, a u kojoj ćemo saznati imena prvih deset polufinalista i imena zemalja koje će izboriti svoje mjesto u velikom finalu natjecanja.

Gledatelje i natjecatelje će kroz polufinalne večeri voditi glumica Hannah Waddingham, pjevačica Alesha Dixon te ukrajinska pjevačica Julia Sanina, a u finalu će im se pridružiti i popularni televizijski voditelj Graham Norton.

U prvoj polufinalnoj večeri po redu će nastupiti predstavnici Norveške, Malte, Srbije, Latvije, Portugala, Irske, Hrvatske, Švicarske, Izraela, Moldavije, Švedske, Azerbajdžana, Češke, Nizozemske i Finske.

Norvešku na Eurosongu ove godine predstavlja Alessandra Mele s pjesmom "Queen of Kings". Mlada 20-godišnjakinja jedna je od najvećih zvijezda ovogodišnjeg Eurosonga. Javno je izjavila da je biseksualka, te da njezina pjesma "Queen of Kings" predstavlja njezina iskustva kao biseksualne žene, a ujedno je i jedna od najslušanija je na službenoj YouTube stranici natjecanja.

Glazbena skupina The Busker predstavlja Maltu s pjesmom "Dance". Ovaj indie pop bend osnovan je 2012. godine, a njihova pjesma istražuje socijalnu anksioznost i, točnije, napuštanje zabave kako bi proveli vrijeme s prijateljima u ugodnijem okruženju.

"Samo mi se spava", zapjevat će predstavnik Srbije Luke Black, a kako objasnio, inspiraciju za pjesmu dobio je još u vrijeme korone, dok tekst pjesme i govori o situaciji koja se događala zadnjih godina, kolektivnom buđenju i kako ne smijemo žmiriti na zlo. Pravo ime Luke Blacka je Luka Ivanović, a rođen je u Čačku i živi u Londonu. Inače se o njemu malo toga zna, pa ga u srpskim medijima opisuju kao misterioznog, a zanimljivo je da je Luka jako popularan u Kini.

Sudden Lights je latvijski indie rock bend, njihova pjesma "Aijā" ima duboko značenje, a napisana je na engleskom kako bi pružila riječi utjehe većem broju ljudi. Prema riječima članova benda svjedoči mračnim događajima u svijetu i ljudskim životima uništenim zlom, na koja nisu mogli ostati ravnodušni.

Marisa Isabel Lopes Mena, poznatija pod umjetničkim imenom Mimicat, portugalska je pop i soul pjevačica i tekstopisac, koja s pjesmom "Ai coração" predstavlja svoju zemlju. Pjeva i snima od svoje devete godine, ali je na scenu izbila 2014. izdavanjem debitantskog albuma "For You" koji su hvalili kritičari.

Irsku predstavlja bend Wild Youth, bend od četiri prijatelja koji kombinira rock s privlačnim pop harmonijama. Njihovi energični nastupi doveli su do niza hitova, a na Eurosongu će izvesti pjesmu "We Are One".

Let 3 i njihova "Mama ŠČ!" brane boje naše zastave, a od samog dolaska u Liverpool prava su atrakcija. Kultni riječki bend snimio je i promotivni video na ulicama svoga grada, a njihov se nastup s nestrpljenjem iščekuje.

Švicarska je ove godine na Eurosong poslala pjevača Remu Forrera s pjesmom "Watergun". Glazbom se bavi od ranog djetinjstva, a njegov impresivni glas nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a uz to svira klavir i harmoniku.

Noa Kirel izraelska je kantautorica, glumica, plesačica i televizijska voditeljica, a može se pohvaliti i da je MTV Europe Music Awards za najbolju izvođačicu. Na Eurosongu se predstavlja pjesmom "Unicorn". Poseban eurovizijski odbor odabrao ju je kao izvođača koji će predstavljati njihovu zemlju, a bili su toliko uvjereni u svoju odluku da je objavljeno čak osam mjeseci prije roka.

Pavel Parfeni, poznat i kao Pasha Parfeni predstavlja Moldaviju s pjesmom "Hey Mamma", a sreću je na ovom natjecanju okušao još 2012. godine na Eurosongu u Bakuu s pjesmom "Lăutar" gdje je zauzeo 11. mjesto.

I Švedsku ove godine predstavlja dobro nam poznato ime. Pjevačica Loreen pobijedila je na Eurosongu 2012. godine s pjesmom "Euphoria", a ove će godine pokušati isto s pjesmom "Tattoo" i slovi kao jedna od glavnih favoritkinja.

TuralTuranX je azerbajdžanski glazbeni duo koji čine braća blizanci Tural i Turan Bağmanov i oni predstavljaju Azerbajdžan na natjecanju za pjesmu Eurovizije 2023. sa svojom pjesmom "Tell Me More". Inspirirani glazbom i stilovima 60-ih i 70-ih godina, dečki su se prijavili na ovo natjecanje jer su jednostavno htjeli pokušati i jer sreća je naklonjena hrabrima.

Folk sastav Vesna iz Češke na pozornici Eurosonga izvest će pjesmu "My Sister's Crown". U jeku pandemije koronavirusa, vrijeme su iskoristile za snimanje novog albuma pod nazivom "Anima", kojim su učvrstili svoju poziciju sceni, a ujedno su zadržali svoju osebujnu narodnu dušu i sanjivost koje su im zaštitni znakovi.

Dion Cooper i Mia Nicolai predstavnici su Nizozemske s pjesmom "Burning Daylight", a njihov potencijal uočio je pobjednik Eurovizije 2019. Duncan Laurence i njegov partner, tekstopisac Jordan Garfield, koji su ih spojili. Četvorka je zajedno napisala pjesmu koja je impresionirala nizozemsku selekcijsku komisiju i jednoglasno su izabrani da predstavljaju Nizozemsku na ovogodišnjem natjecanju.

Käärijä finski je reper, pjevač i tekstopisac koji svoju zemlju predstavlja s pjesmom "Cha Cha Cha". Poznat je po energičnim nastupima bez majice, a glazbom se bavi od 2014. godine. U svom eurovizijskom nastupu spaja rap, elektronsku glazbu, metal i šlager.

Druga polufinalna večer Eurosonga je u četvrtak 11. svibnja, dok je veliko finale zakazano za subotu 13. svibnja. Izravan plasman u finale imaju predstavnici Francuske, Italije, Njemačke, Španjolske i Velike Britanije, zemalja koji čine takozvanu veliku petorku Eurosonga.

Iako je Ukrajina prošle godine pobijedila na Eurosongu, domaćinstvo Eurosonga preuzela je Velika Britanija čiji je predstavnik pobijedio na prethodnom natjecanju, i to zbog rata u Ukrajini. "Ujedinjeni u glazbi" slogan je ovogodišnjeg Eurosonga koji demonstrira partnerstvo između Velike Britanije i Ukrajine te grada Liverpoola, domaćina natjecanja.

