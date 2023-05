Članovi Leta 3 pojavili se u suknjama iste boje i pokazali što se krije ispod njih, a fanovi su oduševljeni ovim outfitom!

Članovi Leta 3 prošetali su tirkiznim tepihom na ceremoniji otvaranja Eurosonga i to u outfitu specifičnom baš za njih.

Let 3 bio je prava atrakcija na ceremoniji otvaranja Eurosonga gdje su u svom outfitu itekako iznenadili sve prisutne.

Naime, članovi benda na sebe su ogrnuli marame s detaljima grba Republike Hrvatske i slovima "ŠČ".

Ipak nisu se svi uklopili jer se Prlja odlučio izdvojiti iz mase pa je odjenuo maramu u bojama Ukrajine.

Sve su pomno zabilježili fotografi, a onda su pokazali i njihov drugi outfit. Ispod marama imali su bijele suknje i majice s istim likom, a nezamijećeno nisu mogle proći ni duge bijele čarape s detaljima slova "ŠČ".

Korisnici Twitter profila komentirati su specifičan stajling Leta 3.

Never thought I would say this, but Let 3 is serving fashion on the turquoise carpet 🙃 #Eurovision