Širi se snimka okršaja Shakire i Piqueove majke, posvađale su se nasred ulice, a nogometaš je samo stajao po strani i gledao!

Na društvenim mrežama osvanula je snimka na kojoj majka Gerarda Piquea, Montserrat Bernabeu, urla na Shakiru i drži je za lice.

Prekid pjevačice Shakire i nogometaša Gerarda Piquea tema je o kojoj se ne prestaje pričati ni nakon više od pola godine, a u sve se umiješala i nogometaševa majka.

Nakon što se doznalo da je Shakira na terasu svoje kuće postavila crnu vješticu koja gleda u smjeru doma njezine bivše svekrve Montserrat Bernabeu, na društvenim mrežama osvanula je snimka njihove svađe.

Na snimci Piqueova majka drži Shakiru za lice i urla na nju nasred ulice, a strani mediji pišu da joj je pritom poručila: "Moraš začepiti usta!"

U snimci se vidi i Pique, koji stoji po strani i sve promatra, a svojim potezom razbjesnio je obožavatelje kolumbijske zvijezde.

I am fuming.



You had me fooled Mr. Piqué and Mrs. Montessori you as well.



DTA. pic.twitter.com/JDMykFqX1d