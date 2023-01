Pique se javno narugao Shakiri poslije pjesme u kojoj spominje njega i njegovu novu partnericu: ''Dobio sam ugovor s Casiom''

Gerard Pique na svoj je način uzvratio Shakiri nakon što je ona izbacila novu pjesmu u kojoj mu se očito obraća zbog načina na koji su prekinuli i njegove nove ljubavi.

Pjevačica Shakira izbacila je novu pjesmu u kojoj je stihove očito posvetila upravo svom bivšem partneru Gerardu Piqueu.

Nakon što je pjesma proglašena jednom od najslušanijih trenutno na YouTubeu, i to zbog stihova kao što su - Mijenjao si Ferrari za Twingo. Mijenjao si Rolex za Casio. Bez ljutnje, dušo, želim ti sve najbolje s mojom navodnom zamjenom. Vrijedim kao dvije od 22. Mislio si da ćeš me povrijediti, ali si me učinio jačom, nogometaš je na svoj način odvratio bvšoj.

Naime, tijekom gostovanja u jednoj emisiji Gerard se dotaknuo i Shakirine nove pjesme.

"Imam veliko priopćenje. Casio nam je poklonio satove. Imamo ugovor s Casiom, pokrovitelji su ove lige'', osvrnuo se nogometaš na The Kings League koju je osnovao, a u kojoj influenceri i bivši nogometaši igraju nogomet.

Gospodin iz publike upitao je zbog čega se pridružio Casio, na što je Pique odgovorio:

"Zbog Shakirine pjesme", odmah je uzvratio Gerard, a ostali u publici prasnuli su u smijeh.

Podsjetimo, Shakira i Pique objavili su prekid početkom lipnja prošle godine. Zajedno su bili 12 godina, no nikad nisu stali pred oltar.

Ubrzo je u medije isplivala informacija o Piqueovoj novoj djevojci, o kojoj se zna da studira odnose s javnošću i da radi za nogometaševu sportsku i medijsku investicijsku grupu Kosmos. Navodno su se upoznali na poslovnim događanjima i hodaju mjesecima, no vezu su držali u tajnosti što je bilo dulje moguće zbog Piqueove situacije sa Shakirom.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Knoll nastavlja skupljati pratitelje golišavim objavama: ''Kakvo tijelo, kakav struk, a noge su bomba''

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Seksi outfiti Mile Horvat istaknuli su koliko je posvećena vježbanju, mnogi se slažu da s godinama izgleda sve bolje