Princ William još uvijek probavlja šokantne vijesti očeve dijagnoze, ali je oko jedne stvari itekako odlučan: "I on je samo čovjek..."

Vijest da kralj Charles ima rak pogodila je mnoge, pogotovo članove njegove obitelji, a prema navodima izvora, princ William se još uvijek privikava sada već novom načinu života.

Dok se prijestolonasljednik William prošlog tjedna vratio javnim dužnostima, nakon što je otkazao sve obveze da bi bio uz svoju suprugu Kate Middleton iza koje je operacija, ne očekuje se da će preuzeti kraljevske dužnosti s uobičajenim punim radnim vremenom.

Princ će se sada sa svojom obitelji privremeno preseliti u Anmer Hall na imanje Sandringham u Norfolku kako bi tamo mogli provesti vrijeme s kraljem tijekom njegova oporavka.

No, oni koji su bliski princu kažu da još uvijek probavlja šokantne vijesti očeve dijagnoze, i to tako brzo nakon Kateine ​​teške operacije, a istovremeno razmišlja o tome što bi sve ovo moglo značiti za njegovu ulogu u budućnosti kraljevske obitelji.

"U ovakvim trenucima, to je podsjetnik da je on, osim što je budući šef države, i ljudsko biće", rekao je kraljevski izvor za The Times pa dodaje:

"On obrađuje vijest da njegov otac ima rak kao ljudsko biće. S obzirom na ozbiljnost s kojom preuzima svoju ulogu, naravno da je to nešto o čemu će razmišljati."

Podsjetimo, kralj Charles se u subotu prvi put obratio javnosti nakon teške dijagnoze.

"Želio bih izraziti svoju najiskreniju zahvalnost na brojnim porukama podrške i dobrim željama koje sam primio posljednjih dana. Kao što znaju svi oni koji su bolovali od raka, takve su dobre misli najveća utjeha i ohrabrenje", rekao je Charles III.

Kralj je rekao da je ohrabrujuće čuti kako je njegova dijagnoza pomogla da se istaknu organizacije koje podupiru oboljele od raka u Velikoj Britaniji, ali i drugdje.

Vijest o oboljenju došla je nakon što je Charles III. prošlog mjeseca proveo tri noći u bolnici gdje je bio podvrgnut korektivnom zahvatu zbog povećane prostate.

