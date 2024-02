Unatoč turbulentnom životnom periodu Seve se bez problema šali na svoj račun: ''Grašo mi je rekao da izgledam kao da sam izašla iz friteze''

Kazneni sud, općinski sud, kod liječnika, zapjevati na koncertu pa opet sve u krug... Tako nam je Severina opisala svoj trenutačni životni raspored. U iskrenom razgovoru za IN Magazin otkrila je da je u teškim trenucima spašava humor, a o njezinu životu mnogi već sada žele napraviti film ili kazališnu predstavu. Kako izdržava teški period borbe za skrbnštvo, ispričala je našem Davoru Gariću.

Usprkos svemu što joj se događa u životu na privatnom planu, Severina je profesionalac i, kad zapjeva, netko neupućen teško bi iščitao da se ova majka bori za vlastito dijete koje joj žele istrgnuti iz ruku.

Odakle crpi snagu za sve ovo?

''E, baš su me to i moji ukućani pitali! Pošto sam ovaj tjedan provela u ponedjeljak na kaznenom sudu, utorak na općinskom sudu, srijedu na socijalnom, četvrtak kod doktora, evo danas na nagradama, sutra ima koncert i onda se to tako ponavlja. Mislim zabavno je, zanimljivo'', šali se Severina.



Sve što joj se događa u proteklih 11 godina, u šali kaže, mnogi bi htjeli pretočiti u film ili kazališnu predstavu.



''Tarik bi htio raditi predstavu, ali ja sam mu rekla ''Moraš napraviti neko reality kazalište!''. Jer ne može predstava bit stalno ista zato što je materijal sve friškiji i friškiji i samo se događa i događa. Možda neka serija, ali u nekoliko sezona koja će trajati do kao...ne znam...ne znam koja ima najviše sezona u serijama! Santa Barbara!'', priča Seve.



Otkrila nam je Seve tajnu - što je drži na životu.



''Treba bit humora! Humor nas je održao, njemu hvala, mi smo doma jako duhoviti. Pronalazila sam se u raznim pjesmama ovdje - ''Mama ljubila morona!'' '', dodala je u svom stilu.



I šalu na svoj račun ne odbija. Ovog puta kolege su se šalili na njezin wet look.



''Rekao mi je Grašo da izgledam kao da sam izašla iz friteze..., volimo se počastit s vremena na vrijeme'', otkrila je pjevačica.



Seve je osvojila Zlatni studio za najbolju pjevačicu. Konkurencija su joj bile Nina Badrić i Vanna.

ačica

''Pa ne nisam očekivala. Imala sam u konkurenciji dvije pjevačice koje su fantastične, moja generacija i ja dijelim s njima ovu nagradu'', kaže Seve koja se posebno zahvalila Nini Badrić.



''Zna ona zašto! Zato što je volim!'', poručila je pjevačica pa dodala:

''Nagrade su jako bitne. Jako su bitne mladim ljudima nek' im budu vjetar u leđa a pošto sam i ja isto mlada nek' je to i meni vjetar u leđa'', kaže Seve.



Na dodjeli se pojavila u društvu majke Ane, koja joj je najveća potpora u životu. ''Moj život nije sudnica, nego pozornica'', rekla je Severina i istrčala pred svoju publiku.



''Pa ono što mi je osnovna karakteristika, ja mislim od mojih početaka do danas to je da izađem na binu kao Indijanac i potpuno bez mozga ostavljam ne samo srce nego i ruke i noge. Naime, ja imam dva teniska lakta. Ne znam kako sam to zaradila, vjerojatno plešući jer tenis sam igrala davno. Nema tu neke računice. Jednostavno, valjda ili jesi ili nisi, pa ono, možda mi se čini da ipak jesam'', kaže Seve.



Čini se da je publika po tom pitanju rekla svoje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.