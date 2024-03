Prijatelji životinja osudili ponašanje Borisa Rogoznice, našao se u problemu zbog fotografija: "Sablaznile su nas i rastužile"

Prijatelji životinja osudili su ponašanje Borisa Rogoznice koji je objavio fotografije s kupanja sa slonovima na Tajlandu.

Naš glazbenik Boris Rogoznica uživa na odmoru na dalekom Tajlandu odakle se javlja i svojim pratiteljima na profilu na Instagramu, no zbog jedne od objava našao se u problemima.

Naime, Boris je objavio nekoliko fotografija s kupanja sa slonovima, a zbog čega su se oglasili Prijatelji životinja i osudili njegovo ponašanje.

"Sablaznile su nas i rastužile fotografije glazbenika Borisa Rogoznice koji je tijekom putovanja u Tajland jahao na slonu i potezao ga za surlu. Budući da je s jedne od svojih objava uklonio komentare, da se zaključiti da su mnogi njegovi pratitelji itekako svjesni iznimne okrutnosti koja se krije iza iskorištavanja egzotičnih životinja, a sve to radi fotografiranja i razmetanja na društvenim mrežama. Mnogi slonovi koji se koriste za jahanje uzimaju se iz divljine kao mladunčad i podvrgavaju brutalnom procesu treniranja. To uključuje odvajanje slonića od majke, zatvaranje u mali prostor te korištenje fizičkog nasilja i zastrašivanja kako bi se slomio njegov duh i prisililo ga se da sluša ljudske naredbe. Ovaj proces može trajati mjesecima ili čak godinama i uzrokuje ozbiljne fizičke i psihičke traume. Batinanje se nastavlja tijekom cijelog života, a i na fotografijama Borisa Rogoznice vidi se da zaposlenici koji zarađuju na iskorištavanju slonova imaju štapove u rukama. Osim toga, fizički danak nošenja tereta na leđima može biti razoran za njihova tijela. Stalni pritisak i težina na leđima uzrokuju stvaranje bolnih rana na slonovoj koži, koje se mogu inficirati i dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Nošenje tereta na leđima uzrokuje im i probleme sa zglobovima, kralježnicom i nogama. Umjesto jahanja na životinjama, potičemo sve da podrže etičke i odgovorne oblike interakcije s divljim životinjama, kao što su posjeti rezervatima ili centrima za spašavanje, gdje se životinje tretiraju s poštovanjem i brigom. Ujedno apeliramo na poznate osobe da, prije objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama, razmisle promiču li okrutno postupanje prema životinjama i njihovo zlostavljanje ili radije žele svoje pratitelje pozvati na zaštitu životinja i brižno postupanje prema njima", napisali su Prijatelji životinja na svom profilu na facebooku.

A osim što se druži sa životinjama, Boris na Tajlandu uživa i noćnom životu pa je iz jednog izlaska objavio i razuzdani video u kojem se zabavlja s muškarcem odjevenim u oskudnu žensku odjeću. Prvo su zajedno plesali na podiju i Boris mu je dao poljubac u obraz, a zatim je muškarac plesao u njegovu krilu dok ga je on udarao po stražnjici i pritom se nije mogao prestati smijati.

Nije poznato tko Borisu pravi društvo na Tajlandu, no objavio je jednu fotografiju s nepoznatom ženskom osobom upravo iz kampa sa slonovima.

Prije toga je uživao u Nacionalnom parku Erawan u pokrajini Kanchanaburu, na putu do tamo posjetio je i čuveni čelični most na rijeci Kwai, a prije toga je u Bangkoku obilazio hramove te je posjetio i sky bar na 64. katu Lebua State tornja koji je, kako je istaknuo, najpoznatiji po scenama iz filma "Mamurluk 2".

Podsjetimo, Boris je hrvatskoj javnosti ostao najpoznatiji po braku s lijepom glumicom i voditeljicom Doris Pinčić Guberović. Zajedno imaju i dvoje djece, a ona se nakon rastave od Borisa udala za Davora Guberovića te u rujnu prošle godine rodila i njihovo dijete, kćerkicu Divnu. Svoj ljubavni život vješto skriva, no s nama je ipak podijelio neke detalje na prošlogodišnjem Splitskom festivalu, gdje se predstavio s pjesmom "Da nam bude lipo", koju je posvetio bivšoj ljubavi.

"Svaka moja pjesma je posvećena nekome. Posvećena je jednoj lijepoj romansi koju sam imao prošle godine. Mada je ta romansa završila, ostale su lijepe uspomene i možda čak i pjesma moje karijere", otkrio nam je tada Boris.

