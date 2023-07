Boris Rogoznica iskreno progovorio o bivšoj, kojoj je sada posvetio i pjesmu: "Ostale su lijepe uspomene..."

Boris Rogoznica otkrio nam je svoj ljubavni status, ali i kome je posvetio pjesmu "Da nam bude lipo", koju je izveo na Splitskom festivalu.

Boris Rogoznica predstavio se na ovogodišnjem Splitskom festivalu s autorskom pjesmom "Da nam bude lipo", a s nama je podijelio prve dojmove nakon nastupa.

"Meni je osjećaj bio dobar i s mog stajališta se nadam da je bilo sve korektno, dostojanstveno i u redu", kazao nam je Boris.

S obzirom na to da se radi o ljubavnoj baladi, upitali smo ga i je li posvećena nekome posebnom.

"Svaka moja pjesma je posvećena nekome. Posvećena je jednoj lijepoj romansi koju sam imao prošle godine. Mada je ta romansa završila, ostale su lijepe uspomene i možda čak i pjesma moje karijere", priznao je.

A je li mu se u međuvremenu dogodila neka nova romansa?

"Ne, ne, nije se dogodila i jako mi odgovara da sam slobodan i uživam u svakom svom danu, svom poslu, obitelji, prijateljima", govori Boris.

Ovo mu je bio drugi put da nastupa na Splitskom festivalu, no zbog toga mu trema nije bila ništa manja.

"Ja sam dva puta skakao bungee jumping, prvi put nisam znao što me očekuje i nije mi bilo lako. I onda me zbog toga bila prpa i drugi put skočiti. Tako da sam i sada imao tremu, pripremao sam se dugo i malo sam strepio, ali sam prepustio sve u Božje ruke i rekao 'neka bude volja tvoja'. I Bog mi je zaista dao taj mir unutarnji i mislim da se to vidjelo", objasnio nam je Boris.

Upitali smo ga i za njegova "dvojnika", stand-up komičara Antu Travizija, s kojim se družio na festivalu, a njihove zajedničke fotografije zabavile su javnost.

"Ante je napravio skeč u svom showu gdje je pričao kako ga je u taksiju vozač pitao jesi li ti Boris Rogoznica. Onda su meni prijatelji to počeli slati. I onda smo se mi tu čuli, našalili i sad smo se našli na rivi. Lik je fantastičan, družili smo se cijelu večer i nadam se da ćemo biti prijatelji", zadovoljno je poručio Boris Rogoznica.

