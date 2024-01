Malo tko zna što stvarno stoji iza urnebesne scene vađenja zuba u ''Mamurluku'', evo zašto je sve tako izgledalo!

Ed Helms je zbog "Mamurluka" bio bez svog zuba čak tri mjeseca, a dobio ga je natrag tek nakon završetka snimanja.

Urnebesna komedija "Mamurluk" jedan je od omiljenih holivudskih filmova koji vrvi komičnim situacijama i scenama od kojih su nekima i suze od smijehe potekle, a jedna od najupečatljivijih svakako je ona kada Stuart, kojeg je glumio Ed Helms, ostane bez prednjeg zuba.

No malo tko zna da je Ed za potrebe snimanja stvarno izvadio svoj umjetni zub i bez njega čak bio jedan duži period. Zanimljivo je i da mu taj zub zapravo nikada nije izrastao pa je još kao tinejdžer ugradio umjetni.

U filmu Ed baca okladu s Alanom, kojeg je utjelovio Zach Galifianakis, da će sam sebi izvaditi zub kako bi se dokazao kao pravi zubar, a u završnim scenama vidimo Stuove fotografije kako krvav vadi zub pomoću francuskog ključa.

Kakav vam je "Mamurluk"? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

"To je potpuno stvarna scena. Imam implantant, trajni zub mi nikad nije izbio, a sa 16 godina sam ugradio umjetni", potvrdio je Ed u intervjuu za People 2009. godine kada je film izašao, a o čemu se nedavno oglasio i na svom profilu na Instagramu jer to i dan danas o tome svi ispituju.

Inače, produkcija je prvotno razmišljala da Ed nosi lažne zube, ali njemu se nije svidjelo kako bi s njima izgledao pa je donio odluku da izvadi svoj zub.

Pogledaji ovo Preporuke U svakom nastavku hit-franšize pojavljuju se likovi svinje i egzotične životinje, a glavni glumac bio je u problemu jer je smršavio

"Radili smo različite testove s protetikom i zatamnjivanjem i ništa nije upalilo. Nisam baš htio vaditi svoj implantat jer su mi usta zdrava, ali sam razgovarao sa svojim stomatologom i on je rekao: 'Da, mi to možemo!' Moj zubar je bio jako zainteresiran za to", otkrio je glumac.

Ed je stoga bez zuba proveo čak tri mjeseca koliko se film snimao, a novi implantat dobio je nakon završetka snimanja.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Bijesna objava splitske glumice zbog Severine: "Zaboravljaš da će dijete odrasti i možda neće biti potkupljiv kao neki"

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Tjednima je šutio o strašnoj dijagnozi koju je dobio, a sve da bi zaštitio svoju trudnu suprugu: "Jednostavno to ne bih mogao"