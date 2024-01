Tjednima je šutio o strašnoj dijagnozi koju je dobio, a sve da bi zaštitio svoju trudnu suprugu: "Jednostavno to ne bih mogao"

Mark Ruffalo otkrio je da je imao tumor na mozgu i to u vrijeme kada je čekao prvo dijete sa svojom suprugom.

Holivudski glumac Mark Ruffalo progovorio je iskreno o jednim od najtežih životnih perioda kroz koji je prošao, kada je sa suprugom čekao prvo dijete, a onda dobio strašnu dijagnozu tumora na mozgu.

Mark i njegova supruga Sunrise Coigney bili su najsretniji ikad u iščekivanju prinove, sve dok on nije jedne noći sanjao čudan san koji mu je promijenio život.

"Probudio sam se oko tri sata u noći, nikada prije nisam sanjao tako čudan san. To uopće nije bio glas, bila je to čista savjest - Imaš tumor na mozgu i moraš se odmah početi nositi s time", ispričao je Mark gostujući u podcastu SmartLess koji vode Jason Bateman, Sean Hayes i Will Arnett.

Mark se osjećao ludo, ali ipak se naručio na pregled i CAT skeniranje, nakon čega je saznao i svoju dijagnozu.

"Imate masu iza lijevog uha veličine loptice za golf, još ne znamo o čemu se radi, biopsija će to pokazati", rekli su mu tada.

Mark se tada prvo sjetio svoje trudne supruge koja je bila u devetom mjesecu trudnoće, i isprva joj ništa nije htio ni govoriti.

"Imala je sve isplanirano oko porođaja, vježbala je jogu svaki dan, naručili smo hidromasažnu kadu. Bilo je to kao vjenčanje za nju, znaš? Kao njezino krštenje, kako hoćete. Jednostavno to ne bih mogao. Sve se već vrtjelo oko mene, moje karijere i to je bio njezin trenutak", priznao je Mark.

No nakon rođenja sina Keena koji danas ima 22 godine, Mark se dogovorio sa svojim neuorologom sve oko liječenja i tek tada je sve otkrio supruzi.

"Prvo je, naravno, mislila da se šalim. Onda je briznula u plač i rekla mi - Uvijek sam znala da ćeš umrijeti mlad", otkrio je Mark.

Biopsija je pokazala je tumor benigni, ali je glumac zbog njega izgubio sluh u lijevom uhu što su mu liječnici i ranije rekli da je moguće. Mark se potom podvrgnuo operaciji i uspješno se oporavio, a danas sa Sunrise ima troje djece i u sretnom su braku skoro 25 godina.

