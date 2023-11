Preminula je pjevačica velikog hita ''Mr. Big Stuff'', tužnu vijest potvrdila je njena obitelj

Svijet glazbe tužan je zbog vijesti da je preminula Jean Knight, žena koja je otpjevala veliki hit ''Mr. Big Stuff''.

Pjevačica Jean Knight preminula je prirodnom smrću prošli tjedan u 80. godini života, javlja TMZ.

Njezina obitelj objavila je izjavu u kojoj se spominje njezina dugogodišnja karijera.

''Ostavština Jean Knight nije samo glazbena. Ona je svjedočanstvo trajne ljubavi između umjetnice, njezinog rodnog grada i obožavatelja'', napisali su.

RIP Jean Knight... we've all sung Mr. Big Stuff a time or two! pic.twitter.com/wgRECAHHBu — LBJ📺📻 (@lbjnola) November 26, 2023

Knight se 1971. godine proslavila hitom ''Mr. Big Stuff'' koji je pet tjedana bio broj jedan na Billboardovoj ljestvici soul singlova, a onda dostigao i drugo mjesto na Billboard Hot 100. Bio je i soundtrack brojnih serija i filmova.

Snimila je i puno drugih pjesama, ali nijedna nikada nije postigla uspjeh ''Mr. Big Stuff''. Neki od njezinih drugih značajnih singlova su ''My Toot Toot'', ''You Think You're Hot Stuff'', ''Carry On'', ''Helping Man'', ''Do Me'', ''Jesse Joe (You Got to Go)'' i brojni drugi.

