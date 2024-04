Bizarni zahtjevi slavnih: Evo što im sve organizatori moraju omogućiti, popis je poprilično dug

Ovo su neki od najbizarnijih zahtjeva poznatih osoba, evo što svjetski slavne zvijezde traže u svojim klauzulama.

Slavni diljem svijeta zbog svoje karijere i poznatog imena često znaju biti zahtjevni i pomalo bahati, a evo i koji su strani poznati svojim zahtijevima šokirali organizatore.

Fotograf koji je proveo neko vrijeme s glumcem Tomom Hardyjem iznio je svoje iskustvo o glumcu na snimanju filma ''Bikeriders''.

Danny Lyon tvrdio je da mu je rečeno da ne smije gledati u Toma tijekom posjeta setu u Cincinnatiju. U svojim novim memoarima ''This Is My Life I'm Talking About'', Danny je otkrio da zapravo nikada nije uspio upoznati glumca te da mu nije bilo dozvoljeno ni gledati prema glumcu.

Nije jasno je li ovaj zahtjev došao od produkcije ili od samog Toma, ali svakako je njime bio neugodno iznenađen.

Glumac Patrick Stewart također je ranije govorio o Tomovom povučenom ponašanju na setu kada su radili zajedno na početku njegove karijere. Glumci su zajedno radili na ''Zvjezdanim stazama'', a tvrdio je da je Tom bio više zainteresiran za provođenje slobodnog vremena sa svojom djevojkom umjesto da gradi veze s iskusnom grupom glumaca u glumačkoj postavi.

Jennifer Lopez možda se reklamirala kao ''Jenny From The Block'', ali to ne znači da njezin ukus nije skup.

Na popisu njenih zahtjeva nalazi se uputa za hotele u kojima odsjeda.

Osim bijelog kauča i stolova, Jennifer navodno inzistira na bijelim zastorima, bijelim svijećama i bijelim ružama, i toliko je ozbiljna u vezi s tim zahtjevom da je jednom skoro odbila nastup jer njezina soba iza pozornice nije bila preuređena u potpunosti u bijelo, prenosi Daily Mail.

Govoreći o svom podcastu ''The 90s With Dannii Minogue'', Dannii se prisjetila da je Jennifer zahtijevala da joj se soba potpuno preuredi prije nego što je počela nastupati.

''Bila sam na njenom festivalu i rečeno mi je da je Jennifer Lopez na putu, ali je odbila nastupiti ako joj se soba iza pozornice ne preuredi. Rečeno mi je da sve mora biti bijelo, uključujući i sofu'', rekla je.

Prije nego što se oženio, Kevin Hart imao je jedan zaista šokantan zahtjev za vrijeme snimanja.

Njegova klauzula imala je dio u kojem se traži da se glumcu dovede pet žena u dobi između 21 i 27 godina s atletskom/seksi građom.

Iako klauzula nije konkretno otkrila koje su uloge i odgovornosti žena, pisalo je moraju imati iskustva s ljudima te se od njih očekivalo da ostanu na mjestu gdje je bio Kevin jedan sat prije i poslije događaja.

Klauzula je jednom objavljena OVDJE.

Što se tiče dive Mariah Carey, već je poznato da pjevačica ne voli ići stepenicama, ali to nije jedini zahtjev koji ona ima.

Njezina garderoba na koncertima navodno mora imati dva dijela: udoban dnevni boravak s jedne strane i područje za šminku i kosu s druge strane.

Također, uzorci na bilo kojoj površini bili su strogo zabranjeni, potpuni servis za jelo i čaj morali su biti dostupni, a u prostoriji ju treba dočekati i boca vintage klareta od 200 funti.

Druga glasina je da je jednom tražila vitaminsku vodu, ne da bi je mogla piti, nego da bi mogla okupati svoje pse.

Beyoncé je superzvijezda s razlogom, ali uz to dolaze i neki prilično čudni zahtjevi za turnejama.

Naime, ova diva na turneju nosi svoje WC daske.

Izvor je za The Sun jednom rekao: ''Beyoncé je tako elitna izvođačica da doslovno može zahtijevati sve. Njezin tim ulaže velike napore kako bi joj osigurao vlastiti komfor, a nose joj i osobnu WC školjku.''

Beyoncé prevozi svoje WC školjke u prilagođenom kolicima koja su prekrivena crnim plahtama kako bi zaštitio njezin bizaran zahtjev dok putuje iza pozornice.

Joe Jonas ima dosta iskustva s turnejama, a jednu stvar uvijek je zahtijevao na svojim koncertima – psiće.

U australskom intervjuu 2016., sam je otkrio: ''Već neko vrijeme imam 12 štenaca navedenih u klauzuli.''

Otkrio je da, iako mu se želja ne ispuni uvijek, neki gradovi rado udovolje.

''S vremena na vrijeme pojavi se grad s 12 psića'', dodao je.

Katy Perry navodno ima jednu od najdužih klauzula svih vremena na nevjerojatnih 45 stranica, a dizajn interijera njezine garderobe zauzima središnje mjesto.

Katyina garderoba, koja mora biti ili krem ili nježno ružičasta, mora biti opremljena s dva stolca krem boje, stolićem za kavu u modernom stilu od perspeksa i lampama u francuskom stilu.

Katy također želi da u prostoriji bude i cvijeće, bijele i ljubičaste hortenzije, ružičaste i bijele ruže i božuri.

Međutim, jedan cvijet nikako ne želi.

''BEZ KARANFILA'', stoji upozorenje na dnu stranice.

Također inzistira na tome da vozači ne smiju započinjati razgovor s njom.

Selena Gomez imala je čudan zahtjev nakon prekida s Justinom Bieberom 2014. godine.

Njihov razvod toliko ju je pogodio da je navodno zahtijevala da se nitko tko radi sa Selenom ne smije zvati Justin.

Osim toga, zvijezda je vrlo jednostavna, a kad nastupa voli da ju u garderobi pričaju pita s piletinom i kiseli krastavci.

Reper Drake sa svojim zahtjevom mnoge će nasmijati.

U svojim garderobama, reper navodno traži četiri tuceta mirisnih štapića kako bi se uz mirise opustio prije nastupa.

Uz to, Drake također traži dugi popis alkohola, od viskija do piva.

