Internetom se proširila snimka Katy Perry na Stradunu, evo kako je reagirala na uzvike fanova koji su je prepoznali

Na TikToku je osvanula snimka Katy Perry tijekom šetnje u Dubrovniku koju je snimio jedan fan, evo kako je reagirala na njegov uzvik.

Pjevačica Katy Perry i njezin partner već neko vrijeme uživaju u ljepotama Hrvatske na luksuznoj megajahti, a elitna ekipa nije odoljela posjetiti Stradun u Dubrovniku početkom prošlog tjedna.

Dok je pjevačica razgledavala znamenitosti s partnerom Orlandom Bloomom, Jeffom Bezosom i njegovom zaručnicom Lauren, Usherom i drugim prijateljima, fanovi su se počeli okupljati oko nje i fotografirati je.

"Hej, Katy", moglo se čuti kako uzvikuju, no pjevačica na to nije reagirala. Snimka jednog fana osvanula je i na društvenoj mreži TikTok, ali čini se da ga pjevačica baš i nije doživjela. Uz to, činilo se kao da ne uživa pretjerano u pažnji na Stradunu.

"Umrla bih da sam je srela", "Prelijepa je", "Zamisli da sretneš Katy Perry u Dubrovniku", "Bila je sa mnom u avionu iz Munchena za Dubrovnik", pisali su ostali oduševljeni fanovi u komentarima.

Inače, Bezos i ekipa plove našim morem već tjedan dana. Dosad su obišli Dubrovnik, Mljet i Lastovo, a u Hrvatsku su doplovili iz Grčke i Italije.

