Nasmijana Nina objavila je novu fotografiju pa otkrila tko je zabilježio ovaj trenutak: ''Nijedna kamera ne može pokazati tu ljepotu...''

Nina Badrić objavila je novu nasmijanu fotografiju, a pratiteljima je pokazala i tko je stajao iza kamere dok ju je fotografirao.

Naša pjevačica Nina Badrić već neko vrijeme uživa na moru, a sada se pohvalila novom fotografijom iz jedne konobe u kojoj je sjedila za drvenim stolom. Nina je u haljini šarenog uzorka nasmijano pozirala za svoje društvene mreže, a prva fotografija ukrala je pozornost više od njezina osmijeha na drugoj.

Naime, Nina je pokazala tko je stajao iza kamere dok je nastala ova fotografija, a radi se o jednom starijem muškarcu koji je za dobru fotografiju čučnuo pored stola i zabilježio trenutak naše pjevačice.

"Hvala ti, Bože, na ovim danima", napisala je Nina u opisu.

"Najljepša ih svih uglova i na sve načine", "Hvala ti Bože na Nini što si stvorio ovakvu ženu čarobnog glasa i ljepote", "Nijedna kamera ne može zabilježiti tu ljepotu" bili su samo neki od brojnih pohvalnih komentara koje je dobila.

Naša lijepa pjevačica nedavno je napunila 51 godinu, ali njezino srce još nitko nije osvojio. Otkrila je tako nedavno planira li se uskoro udati.

"Ne znam, pitaj narod. Ja pitam narod. Pojma nemam. Pojma nemam hoću li se ponovno udati. Zašto bih se udavala, toliko mi je lijepo u životu. Tek unazad nekoliko godina sam shvatila neke stvari koje su me mučile od davnih dana. Da sreća zaista ovisi o nama, da nije ostvarenje životnih ciljeva jedne žene da se uda, da bude prihvaćena u društvu. Ja sam sebe sama stvorila, ja sam jedna od onih self made žena. Meni je lijepo u životu, ne mislim da ću ostati uskraćena ako se drugi put udam. Ne dao Bog da se drugi put rastajem, ovaj put kad se udam mogu me pokopati skupa s tim frajerom. Jednom tko je stao na žeravicu, drugi put je pametniji", zaključila je tada Nina.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Saša Lozar podijelio je rijetke fotografije sa svojom suprugom, s njim se u javnosti nikad ne pojavljuje, a on joj je vjeran već skoro 20 godina!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Nives je odlučila reći zbogom badićima i na novoj fotografiji pokazala ono što su brojni dugo željeli vidjeti: ''Što starija, to bolja''