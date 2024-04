Matija Cvek uhvaćen u obiteljskom izlasku, pogledajte kako uživa sa samozatajnom partnericom i njihovom novorođenom kćerkicom!

Matija Cvek zajedno sa suprugom i novorođenom kćeri Lotom uživao je na terasi zagrebačkog kafića.

Naš pjevač Matija Cvek krajem veljače je prvi puta postao otac, a sada je uhvaćen kako odmora u kafiću Vlaške ulice u društvu supruge Miriam i kćeri Lote.

Bračni par gledao je u mobilne telefone dok je njihova kćerkica spavala u kolicima.

Miriam je za popodnevnu kavu odjenula sivi mantil, crni šešir i bijelu košulju, a Matija se odlučio za crni kaput i smeđu košulju te je cijelu kombinaciju upotpunio sa sivom kapom.

Podsjetimo, Matija je nedavno pred kamerama IN Magazina prvi put javno progovorio o kćeri i ulozi novopečenog oca.

"Ma ona je najbolja na svijetu, to mi je najveća nagrada. Pa dobro, ovo s pelenama nije tak... Kad se ufuraš, ide to skroz ok", pohvalio se Matija.

Njezinu prvu fotografiju podijelio je nakon ovogodišnje dodjele Porina na kojoj je dobio nagradu za Najbolji album pop glazbe.

"Hvala kaj si navijala ručice mala", napisao je pjevač u opisu.

"Čestitam amigo! Bravo i za divne ručice", "A kakve pjesme nam tek slijede uz takve dvije muze", "Uz ovakvo najslađe navijanje, nagrada je neminovna", "Sigurno najdraži i najslađi fan", "Bravo", komentari su se samo nizali.

